Очей не відірвати: Леся Нікітюк заворожила красотами України на незвичайному фото

Телеведуча Леся Нікітюк продовжує колесити по всій Україні в пошуках цікавих місць і кулінарних шедеврів. Нагадаємо, що на даний момент Нікітюк повністю присвятила себе новому довгоочікуваному проекту. Особливо довгоочікуваним він був для шанувальників телеведучої, які ще пам'ятають Лесю в проекті "Орел и Решка"... Так, нещодавно Нікітюк звернулася до прихильників з важливою заявою – вона повертається у тревел! І через якийсь час Нікітюк розповіла про новий проект про подорожі по Україні під назвою "LeМаршрутка" на "Новому каналі".

Тепер Нікітюк з завидною частотою публікує нові фото і десятки відео у себе в сторіз з різних куточків України. Не "пройшла стороною" нова програми і село Панівці в Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області.

Так, на своїй instagram-сторінці Леся опублікувала дуже яскраве фото, яке було зроблено, судячи з усього, з допомогою дрона. Леся сидить на обриві незавершеного кам'яного мосту. Будівництво якого стартувало в 1916 році, але так і не було завершено.

"Вгадуємо місце на фото #mycountry #love#Leмаршрутка #леся #soon #usaid" – підписала яскравий знімок Нікітюк.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники Лесі відразу ж почали вгадувати місцевість. Однак невдовзі з'явилися "знавці", які розсекретили "таємницю" фотографії від Нікітюк.

"Кам'янець-Подільський с. Панівці"

"Найдовгобудніший залізничний міст через Смотрицький каньйон в Панівцях. Дуже цікава історія будівництва його"

"Це знаходиться в с. Панівці Кам'янець-Подільського рн. Недобудований жд міст"

"Побыть на едине иногда полезно"

"О май гад))) краса"

Скріншот коментарів: instagram.com/lesia_nikituk

До речі, до цього Леся Нікітюк здивувала зухвалим образом в леопардових велосипедках. Саме в такому незвичайному, але стильному вбранні ведуча прогулялася по Кам'янець-Поддільському. Свій образ Леся доповнила об'ємною курткою з леопардовими вставками.

А ще раніше Нікітюк вже показувала кумедне фото цього образу. Тільки тоді українська ведуча позувала у загороді з вівцями!

"Всі живі організми поділяються на два види: полігамні (це ті, які сплять з усіма підряд) та моногомні (які сплять тільки з одним партнером). І тільки людина застрягла десь посередині. Може любити одного, а спати з усіма підряд", - пожартувала тоді Нікітюк.