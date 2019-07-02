Генеральний спонсор Playboy Pool Party 2019 компанія moneyveo запросила на вечірку переможця акції "День Красави"

moneyveo стала генеральним спонсором найгарячішої вечірки літа – Playboy Pool Party 2019. Івент відбудеться 6 липня, його відвідає четвертий переможець акції від moneyveo "День Красави". Він проведе вечір у компанії учасниць конкурсу "Міс Бікіні", співачки та акторки Даші Астаф’євої, лідера рок-гурту O.Torvald Євгена Галича та інших селебріті.

Лімузин відвезе Красаву на вечірку від Playboy після luxury-відпочинку у розкішному готелі, ресторанах та салонах Києва.

"Ми запрошуємо наших Красав у найкращі місця, – розповідає ССО компанії Максим Параска. – День розваг для фінального переможця був запланований на 6 липня, і ми думали, чим би вразити Красаву-переможця. Аж тут побачили, що є чудова нагода потусити із селебріті на Playboy Pool Party 2019. Чому б ні? Ми на все готові заради наших клієнтів. Вони нас мотивують".

Переможець акції від moneyveo стане гостем яскравої розважальної програми у заміському комплексі KNZS (Центральний парк Конча-Заспи). Окрім спортивних ігор та запальної музики, тут проведуть конкурс "Міс Бікіні". Найсексуальнішу дівчину України визначатимуть головний редактор PLAYBOY Влад Іваненко, фронтмен O. Torvald Женя Галич, радіо- та телеведучий Богдан Юсипчук, модель, співачка і красуня Даша Астаф'єва. Фото переможниці конкурсу з'являться на сторінках чоловічого глянцю.

Музичну атмосферу вечірки задаватиме DJ NANA. Настрій підійматимуть прекрасні Bunny Girls, вишукані пригощання та фірмові коктейлі.

moneyveo також готує яскраву фотозону – золотий фон з тисячами мерехтливих паєток. Тут можна буде сфотографуватися з героїнями телереклами moneyveo – сексуальними дівчатами в образі єноток.

Нагадаємо, учасниками акції "День Красави" може стати кожен, хто оформить кредит в moneyveo до 1 липня 2019 р. На сьогодні визначено два переможці акції, імена ще двох Красав стануть відомі 25 червня та 1 липня. Результати розіграшу будуть опубліковані на Fb-сторінці moneyveo і на сайті красава.укр. Подивитись, як провів свій luxury-день перший Красава, можна за посиланням.