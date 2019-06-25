Фестиваль Bouquet Kyiv Stage відбудеться в серпні під відкритим небом у Софії Київській та музеї "Золоті ворота"

Фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage вдруге відбудеться в Києві з 16 по 26 серпня. Організатори, команда Дому "Майстер Клас", з любов’ю підготували для киян та гостей неперевершений подарунок, ретельно відібравши найкращі події для цього букету. Що саме? Концерти класичної, джазової, електронної музики просто неба, відкриття художніх та фотовиставок, кінопокази, театралізовані екскурсії, бесіди про культуру під сторічним ясенем, інтерактивні програми для дітей, зокрема для дітей з аутизмом, та програми для людей поважного віку.

Символ фестивалю – букет – сучасний метасимвол, створений київським художником та мислителем Олександром Дубовиком. Букет – це знак багатогранності нашої культури. Це – символ перетину шляхів і цивілізацій, вибухової суміші інтонацій, стилів, жанрів і епох у кожному творі. Фестиваль побудований з такої кількості різноманітних подій, що кожен обов’язково знайде для себе ту, що викликає найбільшу емоцію в серці. Він покликаний стати місцем зустрічі киян різного віку та уподобань, задовільнити естетичні потреби кожного відвідувача і розширити горизонт його культурних смаків.

"Дві головні родзинки фестивалю – його локації та зміст. Адже всі заходи відбуватимуться у самому серці Києва – на території заповіднику Софія Київська та під дахом музею Золоті Ворота. А програма унікальна тим, що протягом 11 днів ми створимо таку концентрацію різних концертів, екскурсій, дискусій, кінопоказів, інтерактивних програм, що кожен зможе відчути себе в самому центрі цього яскравого букету. Високе мистецтво піднесе всіх відвідувачів над буденністю. Кожен гість збере свій власний букет емоцій та вражень", - ділиться ідейна натхненниця та головна організаторка фестивалю, засновниця Дому "Майстер Клас", Ірина Буданська.

Цьогорічний Bouquet Kyiv Stage буде ще пишнішим. Кілька цифр – за 11 днів серпня в рамках фесту відбудеться більше 50-ти культурних заходів. У ньому візьмуть участь 260 митців та музикантів із різних країн світу. Всі події фестивалю безкоштовні для відвідування (гості лише оплачують вхідні квитки на територію заповідника "Софія Київська" та музею "Золоті Ворота" – 50 грн).

На відвідувачів чекають концерти відомих гуртів: ДахаБраха, Ptakh_Jung, Сон Сови, Dz’ob; Airborne Extended (Австрія), Quatuor Elysee (Франція). Також заплановані виступи видатних виконавців, серед яких: Oystein Sevag (Норвегія), Теммі Генсрад (США), Ніколас Ішервуд (США), Андрій Бєлов (Німеччина), Костянтин Тимохін (Швейцарія).

Гостей фестивалю чекатимуть виступи піаністів: Євгена Громова, Антонія Баришевського (Україна), Гая Мінтуса (Ізраїль), Олексія Гринюка (Велика Британія).

Одразу чотири оркестри: New Era Orchestra, Національний президентський оркестр, Kyiv Fantastic Orchestra, "Київські солісти" візьмуть участь у фестивалі.

Переглянути программу події можна за посиланям.

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