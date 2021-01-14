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Це важко! Як українські зірки рятуються від похмілля після свят

Четвер 14 січня 2021 10:03
Це важко! Як українські зірки рятуються від похмілля після свят
Українські артисти розповіли, як переживають похмілля (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Зірки українського шоу-бізнесу розповіли, як вони справляються з похміллям після новорічних свят. Так, український реп-виконавець і продюсер Потап не приховує, що любить випити. За його словами, після виступів трапляється всяке, наприклад, є такі компанії, яким не можна відмовити у спільій випивці.

"Якщо мені Віра Брежнєва запропонує з нею випити шампанського - я їй не відмовлю. Так, я людина широкої душі й випадково можу напитися", - зізнався Потап у програмі "Зірковий шлях".

За словами артиста, можна випити 50 грамів горілки і запити розсолом.

Виконавець Володимир Дантес також поділився своїм рецептом, як полегшити біль після випитого напередодні. Він вважає, що потрібно сходити в туалет і "зробити там усі свої справи". Також Володимир рекомендує приймати таблетки, лягаючи на ніч. Наприклад, креон або активоване вугілля.

Актор Остап Ступка рекомендує вранці "поправитися" холодним пивом або кисломолочними продуктами. А ось Дмитро Ступка каже, що якщо вам все-таки дуже погано - то потрібно випити ще.

Група "ТНМК" розповідає, що у них рідко буває похмілля. Наприклад, Олег Михайлюта повідомив, що у нього ніколи не болить голова від випитого і за це його всі ненавидять.

Хореограф Влад Яма рекомендує багато пити рідини й по можливості потанцювати.

Українські зірки розповіли, як рятуються від похмілля

Як ми раніше писали, де проводять свята українські зірки.

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