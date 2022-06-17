RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Цим знакам Зодіаку в кінці червня пощастить з фінансами: хто потрапив до списку щасливчиків

Фото: цим знакам Зодіаку кінець червня принесе удачу у фінансах (pixabay.com)
Автор: RBC.UA

Початок літа стане позитивним у фінансовій сфері для багатьох представників зодіакального сузір'я. І якщо перша половина червня швидше буде про очікування грошей, то друга половина цього місяця забарвиться прибутком.

Кому зі знаків Зодіаку варто очікувати фінансової удачі в кінці червня, розповіли в SlovoFraza.

Телець

У червні у Тельців буде виходити абсолютно все, але щось з першого разу, а щось - з другого. На їхньому боці виявляться планети та з'явиться можливість стати трохи багатшими. На удачу покладатися не варто і не можна сумніватися у власних силах. Астрологи рекомендують діяти та брати те, що належить їм по праву. Вдалими стануть покупки та вкладення в бізнес.

Близнюки

З 13 червня Меркурій перейшов в знак Близнюків, а значить - прийшов час діяти активно. Можна зайнятися пошуком нової роботи або додаткового джерела доходів. Успішними стануть покупки та великі вкладення.

Діва

Всесвіт надасть Дівам багато удачі та нових можливостей у сфері роботи та фінансів. Положення Венери та Меркурія в другій половині місяця допоможе досягти успіху в будь-якій справі. У Дів буде багато енергії, сил і ентузіазму. Постарайтеся тільки позбавиться від своєї мстивості - це ускладнить просування вперед.

Стрілець

Представникам цього знака в червні світить дохід, підвищення, нова посада або навіть нова робота. Можливо доведеться приймати важливе рішення і поодинці. І не можна розслаблятися, навіть якщо фінансовий успіх буде оглушливим.

Риби

Везіння гарантовано тим Рибам, які працюють у сфері креативу і творчості - можуть бути значні фінансові успіхи. Є шанс отримати нову посаду або надбавку до зарплати. Варто частіше бувати в публічних місцях - потрібно опинитися в потрібному місці та в потрібний час.

До речі, раніше ми писали про те, кому зі знаків Зодіаку зірки обіцяють серйозні зміни в липні.

А ще ми розповідали про те, кому зі знаків Зодіаку літо 2022 принесе фінансову удачу.

Читайте LITE в Google News
ГороскопЗнаки Зодіакуастрология