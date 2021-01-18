Цим знакам Зодіаку загрожує небезпека у році Бика: побережіть себе!

Гороскоп 2021 (фото: pixabay)

Гороскоп на 2021 рік Білого Металевого Бика попереджає деякі знаки Зодіаку про небезпечні періоди, що можуть закінчитися травмами, втратами і різними проблемами зі здоров'ям. Які місяці в році, що наступив, можуть бути найбільш тривожними, і кому слід поберегти себе – читайте в нашому матеріалі.

Прогноз на 2021 склала відомий український астролог Аріна Артуровна. Експерт рекомендує дивитися його по знаку Асцендента, адже так прогноз на рік працює ефективніше.



Овен

Початок року стане для Овнів досить травмонебезпечним. Астролог рекомендує поберегтися і не вживати велику кількість спиртних напоїв, інакше це погано позначиться в довгостроковій перспективі. Починаючи з березня і в кінці квітня слід задуматися про здоровий спосіб життя, схуднути і привести себе в порядок. Цей час стане сприятливим для зміни іміджу і косметологічних процедур.

Лев

Левам ризикувати категорично не слід в березні, квітні і червні - ці місяці загрожують травмами і ДТП. Також потрібно бути дуже обережними в кінці травня і у вересні і не ризикувати здоров'ям. З самого початку року астролог рекомендує пройти тести, здати аналізи і перевірити своє здоров'я. Цей час також буде сприятливим для лікування та проходження курсу процедур або масажів.

Скорпіон

У Скорпіона проблеми зі здоров'ям можуть початися з самого початку року, тому астролог радить якомога швидше здати всі аналізи і пройти обстеження. Також погане самопочуття може бути в березні-квітні, у цей період потрібно максимально поберегти себе і відмовитися від спиртного.

Стрілець

Січень-березень, травень-червень можуть бути критичними в плані здоров'я. В цей час можуть загостритися хронічні захворювання, а також високий ризик вірусних інфекцій. У ці періоди побережіть себе, будьте обережні за кермом і в поїздках.

Раніше астролог також розповіла, на які знаки Зодіаку у 2021-му році звалиться несподіване багатство.

Крім того, Аріна Артуровна розповіла, що чекає в коханні у році Бика кожен зі знаків Зодіаку.