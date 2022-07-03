На цих знаків Зодіаку чекає розрив стосунків: хто може втратити кохання

Гороскоп 2022 розповість про три знаки Зодіаку, які у липні переживуть важкий розрив у стосунках. Цей період буде для них складним, який закінчиться розлукою.

Овен

Астрологи кажуть, що Овнам буде важко впоратися зі своїми проблемами, адже на них чекає розрив з коханою людиною.

Також Овни не будуть соромитися фліртувати з кимось іншим, щоб їхній партнер зрозумів, що вони більше не так залучені у стосунки. На жаль, не беручи на себе відповідальності, Овен, швидше за все, завдасть болю своєму партнеру. Початок липня буде непростим для цього знака, який не вміє керувати своїми емоціями.

Близнюки

Перевага Близнюків перед іншими знаками зодіаку в тому, що вони мають схильність до спілкування. Вони люблять спілкуватися з іншими. Однак у липні астрологи кажуть, що вони більше не відчуватимуть романтичних почуттів до свого партнера, Близнюки краще втечуть, ніж зустрінуться з поглядом свого колишнього. Їм доведеться зіткнутися зі своїми найбільшими ранами.

Козеріг

В цей період Козероги втратять почуття до своїх партнерів. Вони переживуть розлуку, яка насипле сіль на рану та підштовхне їх до самоаналізу. Козероги, такі впевнені в собі, що переживуть цей період легко.