Ентоні Хопкінс проспав вручення "Оскара": я навіть не очікував

Ентоні Хопкінс і "Оскар"

У 83-річного голлівудського актора повно нагород і премій. А список культових фільмів з його участю - величезний. У 2003 році він став володарем зірки на Голлівудській алеї слави.

Перший свій "Оскар "Хопкінс отримав в 1992 році за культову роль маніяка-вбивці Ганнібала Лектера у фільмі" Мовчання ягнят". Але до цього він вже став досить знаменитим.

У 1972 році він отримав премію BAFTA за роль П'єра Безухова в англійській телеверсії "Війна і мир". Ще дві премії BAFTA за" Мовчання ягнят" і "Країну тіней".

У 1976 році за роль Бруно Гауптмана у фільмі "Справа про викрадення Ліндберга" – премію "Еммі", другу – за роль Гітлера в "Бункері", в 1981 році.

На "Оскар" Ентоні Хопкінс був номінований шість разів, з них – дві перемоги. А ще на "Еммі", "Золотий глобус" і премію гільдію кіноакторів США. Всього на рахунку у голлівудської зірки – понад 100 кінофільмів.

Не відвідувати нагородження стало традицією

Варто відзначити, що Ентоні Хопкінс не любитель заходів і у 2021 році він не вперше проігнорував церемонію нагородження. Одного разу він просто забув вийти на відеозв'язок під час нагородження BAFTA. Під час нагородження "Оскар" 26 квітня він міцно спав у своєму рідному Уельсі, у Великобританії. Його розбудив помічник близько 4 ранку, щоб повідомити радісну новину.

"Добрий ранок. Я на моїй батьківщині в Уельсі. У віці 83 років я не очікував отримати цю нагороду, насправді не очікував", - зізнався Хопкінс.

Він був упевнений, що нагороду отримає Чедвік Боузман, якого посмертно номінували на "Оскар".

Ентоні Хопкінс і фільм "Батько"

У драмі "Батько" Хопкінс зіграв роль 83-річного чоловіка, який страждає старечим розладом і втрачає пам'ять. Він перестав впізнавати близьких людей, почав плутати події та імена і доводити свою власну дочку, яку зіграла Олівія Колман. Глядачі відзначають, що ця роль Хопкінса навіть стала страшніше Ганнібала Лектора.

Фільм був номінований відразу на шість статуеток, але отримав дві – "Кращий актор" і "Кращий адаптований сценарій".

Для Ентоні Хопкінса цей "Оскар" став другим – через 29 років. Крім того, він став найстаршим володарем статуетки за всю історію кінопремії.

Ентоні Хопкінс у фільмі "Батько"