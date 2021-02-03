Екс-лідер групи "Тартак" Положинський повідомив про горе в сім'ї: дуже важко

Положинський повідомив шанувальникам трагічну новину (фото: instagram.com.oleksandrpolozhynskyi)

Колишній лідер групи "Тартак" Олександр Положинський повідомив сумну новину - у нього помер батько. Це сталося 1 січня 2021 року, коли музикант поїхав до батьків у Луцьк зустрічати Новий рік. За словами артиста, вони святкували з родиною і до двох годин ночі розійшлися спати, але він не міг заснути. А коли йому все-таки вдалося це зробити, його розбудив крик мами. На жаль, тато в цю ніч помер.

Про цю сумну подію Олександр через місяць написав пост на своїй сторінці у Facebook. У ньому він згадав про батька і про ту любов, що той йому подарував.

За словами музиканта, батька дуже поважали й пишалися ним, а він прищеплював Саші повагу до людей.

"Тата знали і поважали дуже багато людей. Він завжди був уважним, намагався всім допомогти, підтримати, як міг, у тяжкі часи. Коли наприкінці 80-х - початку 90-х я потроху входив в самостійне життя, я часто, займаючись якимись своїми справами, зустрічав незнайомих людей, які запитували, чи я, бува, не син Жені Положинського. Коли я казав, що так, просили передати татові привіт, а намагалися мені допомогти у вирішенні моїх справ або просто говорили хороші слова. Це мене дуже надихало, вселяло впевненість і змушувало пишатися батьком", - розповів Олександр.

Положинський розповів, що саме батько прищепив йому любов до музики й кіно. Він був підтримкою й опорою для Саші.

"Тато завжди мені допомагав і підтримував. Дарував круті подарунки, часто - саме те, що я замовляв. Якось привіз мені круті черевики з металевими бляшками, яких ні в кого не було, а я дивився на фотках в музичних журналах - щастя моєму не було меж. Папа відкрив для мене зарубіжну музику і заборонене кіно. Вчив мене працювати і давав можливість заробляти", - згадав артист.

Олександр Положинський повідомив про смерть батька (фото: facebook.com/sashko.polozhinsky)

Як ми раніше писали, нещодавно українська співачка Настя Каменських повідомила про смерть свого батька.