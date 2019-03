Джазові понеділки в Caribbean Club: зоряні Dennis Adu Quintet, Ivonika і арт-колектив Imaginarium

Dennis Adu

Київський клуб вже традиційно запрошує розслабитися після важкого робочого дня на концертах серії Live Jazz Monday

Найближчі джазові понеділки відбудуться за участю молодої і талановитої співачки Ivonika, зоряного колективу DennisAdu Quintet і арт-бенду Imaginarium.

"Свіжа кров" джазової сцени - Ivonika (18 березня)

18 березня в Caribbean Club Concert-Hall виступить свіжа кров української джазової сцени - співачка Ivonika. Вона наповнює музику колоритним і особливим звучанням.

На концерті прозвучать авторські композиції співачки та пісні легендарних виконавців, таких як Сем Кук, Отіс Реддінг, Ета Джейм і Емі Уайнхаус. Вас чекає особливий вечір у супроводі якісної музики!

Її музика ллється from soul to soul, і всі гості відчувають її душевне тепло.

Зоряний Квінтет Денніса Аду (1 квітня)

1 квітня в рамках Live Jazz Monday зіграє один з найяскравіших джаз-бендів України - Dennis Adu Quintet.

Dennis Adu Quintet – це зірковий склад музикантів з великим досвідом та визнанням, які грають з відомими артистами та найпопулярнішими гуртами. Бенд-лідер та художній керівник колективу - Денніс Аду - один з кращих джазових трубачів України.

Колектив представить авторські джазові композиції і унікальну програму композицій видатного джазмена і дворазового володаря "Греммі" - Роя Харгроува.

Dennis Adu Quintet є бажаними гостями концертів та учасниками фестивалів. Музиканти групи грають з відомими артистами і найпопулярнішими бендами.

Надія Ніколаєва та арт-колектив Imaginarium (8 квітня)

8 квітня арт-бенд Imaginarium і Надія Ніколаєва представлять в Caribbean Club Concert-Hall спеціальну програму в жанрі джаз-мануш і gypsy jazz. Вони зіграють композиції Джанго Рейнхардта, Мішеля Леграна та багатьох інших. У їх виконанні оживе музика з улюблених фільмів, старий джаз і ніжна босанова.

Надія Ніколаєва - музикант, діджей, радіоведуча авторських програм "джаз" і "Час сови" на Old fashioned radio, а в складі колективу Imaginarium учасники різних фестивалів, серед яких "Кураж Базар", "Ретро Круїз", "Джаз Коктебель".

Додайте своєму вечору чарівності і дозвольте собі розслабитися. Джазовий Понеділок — гарний початок тижня в приємному місці. Welcome to the Jazz!

Квитки на концерти можна знайти тут.