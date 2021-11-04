День Казанської ікони Божої Матері: що суворо заборонено робити 4 листопада, важливі традиції

Важливі традиції 4 листопада

У цей день потрібно піти в храм і помолитися цій знаменитій іконі Божої Матері. У неї слід попросити захисту для себе і своїх близьких.

До цієї дати важливо було закінчити будь-яке будівництво, а чоловіків, які поверталися з роботи або заробітків зустріти пишним столом.

Цей день добре підходить для весілля, адже шлюб, укладений 4 листопада, буде благословенний небесами. Союз буде міцним, а в будинку завжди - достаток.

Дівчата, яким дуже хочеться вийти заміж, можуть піти до церкви, поставити дві свічки біля ікони, а потім проговорити про себе:

Як свічки яскраво горять і поруч стоять, так і життя моє буде яскравим, а поруч буде гідний супутник. Амінь.

Часто цю ікону підносили після таїнства хрещення. Її також давали в дар молодятам при вінчанні. Ікону вішали над ліжечком дитини в якості оберега. Мандрівники брали цей образ з собою в дорогу.

Прикмети на День Казанської ікони Божої Матері

4 листопада без дощу - поганий знак, що обіцяє неврожайний рік. Вважається, що дощ сьогодні - це сльози Божої Матері, яка молиться за всіх нас.

А ось сильна злива віщує, що негода триватиме ще довго.

Вранці збирається туман - попереду теплі дні.

Що строго заборонено робити в цей день

Важко працювати, прибирати, прати.

Лихословити, лаятися, з'ясовувати стосунки, ображати інших словом або вчинком.

Заздрити людям.

Позичати гроші.

Вирушати в далеку дорогу.

Іменинники 4 листопада:

Герман, Іраклій, Максиміліан, Анна, Микола, Федір, Василь, Володимир, Максим, Денис, Олександр, Григорій, Захар, Костянтин, Єлизавета, Іван.