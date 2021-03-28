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Ці чотири знака Зодіаку зірвуть грошовий куш: удача звалиться несподівано!

Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп 2021 обіцяє чотирьом знакам Зодіаку грошовий успіх у період з 29 березня по 4 квітня. Астрологи дали везунчикам поради, як не втратити унікальний шанс, дарований зірками і планетами.

Про це пише МК.

Овен

Овна може чекати підвищення на роботі з збільшенням окладу або матеріальна допомога від рідних, яка буде примножена розумним вкладенням. Астрологи радять не задиратися, бути дипломатичніше і поступливішими, і у вас все вийде!

Водолій

Удача усміхнеться Водоліям, зайнятим у творчій сфері. Картини, вірші, рукоділля або оригінальна творча концепція в будь-якій сфері будуть винагороджені приємними сумами. Ймовірні наслідки і непрямі - наприклад, знайомство через творчість з людьми, які зроблять вигідну пропозицію. Постарайтеся навчитися відрізняти щирість від лестощів.

Близнюки

Для цього знака Зодіаку тиждень обіцяє бути найбільш перспективним в грошовому відношенні, і ставки досить великі. Суть не в тому, чи негайно прибуде великий капітал, а в рішеннях, які Близнюки стануть приймати наступного тижня. Саме ці рішення, пов'язані з навчанням, кар'єрою або родиною, стануть фундаментом, який дозволить суттєво поліпшити добробут. Головне - притримайте природну імпульсивність.

Стрілець

У справах Стрільцеві буде супроводжувати удача. Задумані починання, пов'язані зі зростанням доходів, приречені на успіх. При цьому не варто відкидати допомогу і підтримку з боку. Не виключено - це саме те, чого не вистачало до остаточного вирішення важливих питань.

Раніше астролог розповіла, про березневу повню у Терезах. Що не можна робити в цей період, щоб не накликати неприємності.

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