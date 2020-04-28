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Як швидко і якісно очистити воду в домашніх умовах: поради експертів

Lite » Стиль життя 28.04.2020 - 12:56
Як швидко і якісно очистити воду в домашніх умовах: поради експертів
Фото: unsplash.com/@chrisjoelcampbell

Срібло - надійний і перевірений спосіб

Нещодавно у столиці Франції Парижі під час дослідження якості води вчені виявили сліди коронавірусної інфекції у водопровідній системі. І хоча мова про технічну воду, яку використовують для очищення вулиць, серед парижан зріс попит на пляшкову воду. Журналісти «Ранку з Україною» на каналі «Україна» дізналися, якої якості вода в українських водогонах, чи безпечна вона для вживання та як її очистити в домашніх умовах.

Якісна вода, як відомо, запорука краси та здоров’я. Бо саме вона, так би мовити, відповідальна за стан нашої шкіри, волосся, зубів та нігтів. Але, на жаль, воду з крана рідко можна назвати якісною і повністю придатною до споживання.

«Вода, яка тече з-під крану, одразу до споживання не готова. В ній можна знайти всю таблицю Менделєєва», – коментує хімік Юлія Мірошниченко.

Окрім важких металів, фосфатів і нітратів, у воді з крана можуть бути і хвороботворні віруси й бактерії, зокрема збудники сальмонельозу чи холери. Утім, один з найпростіших і найдавніших способів очищення води – додавання срібла.

Срібло, як відомо, має чудові антибактеріальні властивості. До того ж для дезінфекції підійде навіть каблучка, кинута в глечик. Проте цей спосіб не гарантує повного очищення води, так само, як і її відстоювання.

«Срібло може прибрати частинку мікроорганізмів, – зазначила хімік в програмі «Ранок з Україною». І додала, що відстоювання води теж має свої нюанси. – Мікроелементи та всілякі забруднення відстоюванням, на жаль, не приберете – всі ці речовинки осядуть на дно. Найліпші методи – це, звичайно, кип'ятіння і виморожування».

Під час кипіння у воді гинуть усі мікроорганізми та бактерії, а от під час її подальшого заморожування першою замерзає і розмерзається чиста вода, а шкідливі домішки, навпаки, останніми. Таким чином ви можете обрати для використання саме чисту частину води. Але цей метод також має свої недоліки, оскільки потребує багато часу. Тож експерт радить економити час і нерви та використовувати для очищення води спеціальні фільтр-системи:

«Я рекомендую ставити фільтри, системи з трьох фільтрів або ж кувшин, чи систему зворотного осмосу».

Лікарі в свою чергу додають, така вода не тільки безпечна, а й найкорисніша для нашого організму. До того ж фільтри можна обрати індивідуально, ті, які підходять для вашого регіону.

«Ця вода проходить необхідні стадії очистки, але в ній зберігаються елементи, які необхідні для вашого здоров’я, – зазначає лікар Віктор Сидоренко в ефірі каналу «Україна». – Якщо ми візьмемо воду в Одесі – це найжорсткіша вода в Україні, на відміну від Львова. Я раджу звернутись до закладу, який проведе аналіз, а потім встановіть саме ті фільтри, які необхідні».

Єдиним мінусом такого методу очищення води є необхідність вчасно змінювати фільтри кожні 6-12 місяців. Тож не відмовляйте собі у насолоді пити якісну і, головне, безпечну воду. Бо недарма народна мудрість каже: хороша вода – для всіх хвороб біда

Нагадаємо, раніше експерти розповіли, чим небезпечні антисептики для людського організму.

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