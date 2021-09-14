Будуть суперечки і занепад сил: цим знакам Зодіаку середина вересня принесе неприємності

Гороскоп на середину вересня говорить про те, що найближчі дні будуть напруженими та метушливими. Можуть бути суперечки, сварки, впертість і дрібні конфлікти. Це все спровокує занепад сил і енергії.

Телець

Варто уникати великих навантажень, оскільки відновлення сил буде йти досить повільно. Помірний спорт, прогулянки та спілкування допоможуть відновити енергію. Фінансовий успіх буде залежати тільки від уміння застосовувати знання і креативності.

Близнюки

Постарайтеся найближчими днями трохи менше спілкуватися з людьми, які не прощають образ. Вони можуть нести вам негатив в життя. Негативні емоції вам зараз протипоказані, бо тиждень і так буде не дуже сприятлива. Не починайте нових справ і не міняйте роботу, зосередьтеся на нагальних завданнях. У любові теж буде затишшя - вам просто буде не до неї через клопіт.

Терези

У вас накопичилося багато втоми та негативних емоцій. Якщо ви не задумаєтеся про відпочинок, то можете навіть захворіти. Побудьте в спокійній атмосфері, на самоті та тиші. Найнебезпечнішими днями стануть 15 і 16 вересня. Постарайтеся правильно розподілити свої сили та енергію, щоб не витратити їх на одну справу. І не забувайте про повноцінний відпочинок і розслаблення.