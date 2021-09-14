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Будуть суперечки і занепад сил: цим знакам Зодіаку середина вересня принесе неприємності

Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на середину вересня говорить про те, що найближчі дні будуть напруженими та метушливими. Можуть бути суперечки, сварки, впертість і дрібні конфлікти. Це все спровокує занепад сил і енергії.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, для яких середина вересня стане найневдалішим періодом. Про це інформує SlovoFraza.

Телець

Варто уникати великих навантажень, оскільки відновлення сил буде йти досить повільно. Помірний спорт, прогулянки та спілкування допоможуть відновити енергію. Фінансовий успіх буде залежати тільки від уміння застосовувати знання і креативності.

Близнюки

Постарайтеся найближчими днями трохи менше спілкуватися з людьми, які не прощають образ. Вони можуть нести вам негатив в життя. Негативні емоції вам зараз протипоказані, бо тиждень і так буде не дуже сприятлива. Не починайте нових справ і не міняйте роботу, зосередьтеся на нагальних завданнях. У любові теж буде затишшя - вам просто буде не до неї через клопіт.

Терези

У вас накопичилося багато втоми та негативних емоцій. Якщо ви не задумаєтеся про відпочинок, то можете навіть захворіти. Побудьте в спокійній атмосфері, на самоті та тиші. Найнебезпечнішими днями стануть 15 і 16 вересня. Постарайтеся правильно розподілити свої сили та енергію, щоб не витратити їх на одну справу. І не забувайте про повноцінний відпочинок і розслаблення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, кому зі знаків Зодіаку загрожує фінансова "чорна смуга" у вересні.

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