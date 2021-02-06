Будуть служити не один сезон: стиліст показала наймодніші сумки 2021

Світ трендових сумок в 2021 році дуже багатий і різноманітний. Дизайнери дістають із засіків старі моделі, доповнюють їх новими деталями, несподіваними рішеннями, і запевняють, що деякі з них будуть актуальні не один сезон.

Про тренди на цей мастхевний аксесуар розповіла стиліст з Ксенія Господінова. Дівчина ділиться в Instagram останніми новинами зі сфери fashion-індустрії.

Сумка-багет

Поява сумки-багета серед модниць усього світу викликало справжній ажіотаж. Сумка-багет - невеликий аксесуар, має витягнуту форму зі злегка закругленими краями. Обсяг сумки дозволяє розмістити всередині не тільки дзеркальце і пудреницю, але і гаманець, телефон, і невелику косметичку.

Сумка-багет (фото: instagram.com/ksenia_gospodinova)

Сумка-пельмень (The Pouch)

Сумка-пельмень - один з найбільш затребуваних аксесуарів 2021 року, який послужить акцентною базою ще не один сезон. Для повсякденних образів можна скористатися сумочкою чорного або білого кольору, а для вечірнього образу допоможуть золоті і срібні варіанти.

Мінодьєр

Маленька сумочка, що має жорстку основу й оригінальну форму. Як правило, мінодьєр - це вечірня сумочка, оскільки відрізняється багатим декором і багатою обробкою.

Мінодьєр (фото: instagram.com/ksenia_gospodinova)

Бананка

Стильним аксесуаром для вас стане модна сумка-бананка, яка стане альтернативним варіантом класичної сумки на плече. Зараз бананку модно носити не тільки на поясі, але і через плече.

Ще кілька варіантів трендових сумок цього сезону:

Модні сумки 2021 (фото: instagram.com/ksenia_gospodinova)

Раніше дівчина також показала першу частину наймодніших сумок у 2021 році.

Також відомий український стиліст також розповіла про те, як поводитися з улюбленими речами, щоб не перетворити їх на ганчірки.