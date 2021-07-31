Будьте уважні в прийнятті рішень: жіночий гороскоп з 2 по 8 серпня

Гороскоп на серпень 2021 року говорить про те, що останній місяць літа стане важливим в житті багатьох знаків Зодіаку. Можуть бути прийняті важливі рішення, відбудуться кардинальні зміни в різних сферах життя і події можуть стати відправною точкою для майбутнього.

Астрологи розповіли, що чекає всіх жінок за знаком Зодіаку в найближчий тиждень, з 2 по 8 серпня. Про це повідомляє видання Vseprozvezd.

Овен

На роботі можливі приємні розмови з колегами або начальством. Очікується зростання енергії для виконання важливих завдань. Можна зайнятися пошуком роботи або підвищенням своєї кваліфікації – відмінний період для нових знань і розкриття талантів. Можуть бути підвищені витрати - будьте обережні.

Телець

Будьте уважні при прийнятті важливих рішень – вони можуть кардинально змінити ваше життя. У вас проявиться здатність маніпулювати людьми, але варто вирішити самостійно – використовувати це вміння чи ні. Успіх гарантований у всіх починаннях. Постарайтеся повернути найстаріші борги.

Близнюки

Ваш магнетизм почне наростати й найближчими днями чекайте приплив добра, любові та приємних сюрпризів від близьких людей. Можна організувати романтичну вечерю - вона буде вдалою і заповнить життєву енергію. Зверніть увагу на фінанси та постарайтеся не витрачати гроші на всякі дрібниці. Тиждень буде вдалим для реалізації планів та інвестицій – скористайтеся моментом.

Рак

Тиждень стане чудовим для якоїсь великої покупки, яку ви давно планували. Можна розв'язувати питання з нерухомістю. Вас порадують нові зустрічі та знайомства, і хтось відкриє вам двері в нове життя, з новими можливостями. Будьте акуратніше у своїх висловлюваннях - можуть бути наслідки.

Лев

Вас чекає незвичайний тиждень - багато нових знайомств, які будуть важливі в найближчому майбутньому. Цей тиждень відмінно підходить для любовного побачення або романтичного усамітнення з вашим супутником життя. Старання останніх років несподівано отримають свою нагороду. Начальство помітить ваші зусилля в роботі та вас порадує отриманий прибуток.

Діва

Зверніть увагу на своїх членів сім'ї - їм знадобиться ваша доброта і розуміння. З фінансами розпоряджайтеся з розумом, це допоможе розв'язати деякі проблеми. У творчості вас чекає успіх. А ось в коханні чекайте серйозні зміни, можливо навіть зміна місця проживання. Вам можуть запропонувати нову цікаву і прибуткову справу, але подумайте добре, оскільки вона зажадає значних зусиль.

Терези

Не намагайтеся нікому нічого доводити на цьому тижні - всі перешкоди на вашому шляху почнуть самі розсипатися. Важливо - доводьте всі свої справи до кінця і не пасуйте перед тимчасовими труднощами. Не слухайте порад з боку, щоб не злякати удачу. Допоможіть рідним на цьому тижні. На складні ситуації намагайтеся дивитися реалістично - це дозволить зміцнити відносини з близькими.

Скорпіон

Скорпіонам доведеться взяти себе в руки та витримати складні випробування – чекає довгий і важкий шлях до успіху. Але це вас призведе до розв'язання фінансових проблем. Приділіть увагу роботі, і ви зможете домогтися всього, що хочете. Підтримка друзів і близьких людей зіграє ключову роль на цьому тижні. Прислухайтеся до своєї інтуїції та вибирайте серцем, вирушайте в подорож.

Стрілець

Успіх на цьому тижні почне зашкалювати й потрібно буде міцно тримати за хвіст птицю удачі. Робіть те, чого від вас очікують інші люди та отримаєте нагороду. Проявіть уважність на дорозі. Інтимні стосунки вийдуть на новий рівень. У справах проявляйте винахідливість. На вихідних прислухайтеся до партнера - конфлікт може затягнутися надовго.

Козоріг

Тиждень буде вдалим для інвестицій в бізнес або нерухомість. Не пропустіть ті можливості, які перед вами відкриються. Ділові пропозиції допоможуть вирішити ваші фінансові труднощі на довгий термін. Але будьте обережні - відмовляйтеся від того, що викликає у вас сумніви. Допомога рідним дасть вам необхідну підтримку у важких ситуаціях.

Водолій

Удача буде на вашому боці й вас чекає несподіваний сюрприз. Можливі великі фінансові надходження - розпорядіться грошима правильно, але не витрачайте багато грошей на відпочинок і розваги. Складіть ретельний план на цей тиждень і не втрачайте з уваги важливі деталі. Ваше спілкування з близькими людьми вийде на новий рівень.

Риби

Енергія і сили будуть в надлишку на цьому тижні – розпорядіться ними правильно. Не дозволяйте недоброзичливцям зіпсувати ваш настрій і плани. Постарайтеся уникати конфліктних ситуацій, вони можуть принести грошові втрати. У відносинах з близькою людиною зробіть невелику паузу і змініть гнів на милість – це вбереже вас від затяжного конфлікту.