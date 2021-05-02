Будьте обережні і проявіть відповідальність: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 3 по 9 травня

Овен

Всі важливі справи, які ви так старанно відкладали на потім, постарайтеся завершити саме найближчими днями. Це дозволить вам повноцінно відпочити на вихідних. Також вас очікують зустрічі з друзями. Всі дієти та обмеження відсуньте в сторону, але невелике фізичне навантаження не виключайте.

Телець

Постарайтеся не здійснювати зараз ніяких зайвих рухів і навчитеся нарешті делегувати обов'язки. Друзі на цьому тижні можуть підвести, будьте готові до несподіваних сюрпризів. Погода зараз швидко змінюється, є ризик застудитися. Якщо збираєтеся за місто, то продумайте всі деталі відпочинку заздалегідь.

Близнюки

На початку травня настає сприятливий час для переговорів і примирення. Навіть самі образливі люди вас пробачать, якщо ви зможете правильно їх про це попросити. Не смітіть грошима, підходите до витрат з розумом і впевнено. Якщо вам надійдуть вигідні пропозиції, не поспішайте давати відповідь відразу – порадьтеся з близькими людьми.

Рак

Настає вдалий період, щоб попрацювати над власними помилками. Визнайте свої прогалини, якщо вони є і не соромтеся попросити про допомогу людей, яким довіряєте. Діти можуть здивувати вас своїми вчинками або міркуваннями. Перш ніж прийняти якесь рішення, пов'язане з дітьми, гарненько подумайте.

Лев

Удача на цьому тижні вибрала в улюбленці не вас. Але, якщо ви не будете впадати у відчай, то ситуація швидко стабілізується. Після 6 травня можливе фінансове надходження, яке ви вже й не сподівалися отримати. Частину з них витратьте на себе, щоб поліпшити сої настрій.

Діва

На цьому тижні все буде виходити й при цьому вам не знадобиться докладати істотних зусиль. Постарайтеся зустрітися з друзями в ці дні. Побільше часу приділіть собі. А ось з начальством краще не сперечатися - вам це може вилізти боком.

Терези

Свою енергію і сили найближчими днями постарайтеся не витрачати даремно. Якщо можете відмовитися від якихось справ, то зробіть це. Можливі якісь незаплановані поїздки й вам доведеться змінити свій розклад. На вихідних влаштуйте романтичний сюрприз для коханої людини - успіх гарантований.

Скорпіон

Всі важливі зустрічі на цьому тижні плануйте на ранкові години - вони виявляться найпродуктивнішими. А ось вечорами намагайтеся більше відпочивати та розслаблятися. Друга половинка може розчарувати деяких Скорпіонів. Але не поспішайте з висновками, обов'язково дайте собі час розібратися в ситуації.

Стрілець

Якщо ви хотіли щось кардинально поміняти у своєму житті, то найближчі дні - не найвдаліший період, відкладіть. Є велика ймовірність зустріти свого майбутнього супутника життя, особливо будьте уважні 3 і 4 травня. Будьте в ці дні чарівні й на вас точно звернуть увагу.

Козоріг

На роботі буде напружено. Завдань буде багато, а ось часу на їх виконання вистачати не буде. Попросіть рідних допомогти вам зі справами по дому. Є ймовірність знайомства з людиною, яка в майбутньому може влаштувати неприємний сюрприз, будьте напоготові.

Водолій

Не метушіться без причини та проявіть уважність, оскільки є великий ризик того, що хтось із близьких вас підведе. Розслабтеся і прийміть те, що відбувається спокійно. Найкращий відпочинок для вас – пасивний. Полежте на дивані з книжкою або подивіться фільм – це відмінний спосіб відновити сили.

Риб

Всі домашні справи та клопоти по дому вийдуть на перший план. Будьте уважнішими до свого здоров'я, оскільки є ризик загострення хронічних захворювань і поява нових. Постарайтеся не перевантажувати себе понад міру.