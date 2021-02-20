Будьте готові до несподіванок: астрологи назвали головних щасливчиків 20-21 лютого

Гороскоп на середину лютого свідчить про те, що після 21 числа справи почнуть розгортатися зовсім в іншу сторону і багатьох представників зодіакального сузір'я чекають приємні сюрпризи. Те, що не вдавалося зробити з початку лютого, стане доступним через закінчення періоду ретроградного Меркурія.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яких чекають 20-21 лютого кардинальні зміни в житті та неймовірний спіх. Про це пише ТСН.

Близнюки

Якщо ви недавно пережили розставання з близькою людиною, другом або коханим, то чекайте приємний сюрприз. Ваш об'єкт симпатії раптом передумає і зробить крок назустріч. А ось події надалі будуть залежати тільки від вас. Постарайтеся радісно помиритися, але при цьому зробити висновки щодо розриву, щоб в майбутньому не повторювати прикрих помилок.

Рак

Раків чекає приємна зустріч з людьми з минулого. Це можуть бути однокласники, однокурсники або забута любов, але відомо тільки одне – зустріч принесе позитивні емоції. Спільні спогади не відкинуть вас в минуле, а навпаки – відкриють нові цікаві та привабливі перспективи. Меланхолійний настрій останніх днів зніме як рукою.

Лев

Відсутність комфорту і невеликі доходи вже порядком набридли Левам. І зорі почули їхні прохання та обіцяють грошові надходження. Комусь повернуть старий борг, комусь дадуть премію, а комусь зроблять подарунок. Варіантів може бути безліч і найголовніша задача для Лева – розпорядитися сумою з розумом, наприклад, віддати борги та обов'язково придбати щось для душі.