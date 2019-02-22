Браво! Українська прима-балерина Христина Шишпор встановила європейський рекорд

Балерина зробила значний внесок у статус українскього балету на міжнародній сцені

Известная украинская прима-балерина Кристина Шишпор установила знаковый рекорд во время премьеры легендарного балета "Лебединое озеро", которая состоялась на сцене Национального театра оперы и балета Украины 21 февраля.

Так, интересно, что на сцене Национальной оперы до этого знакового момента актерам удавалось показать только лишь 32 оборота фуэте (это был максимум). Кристина Шишпор смогла сделать 48 оборотов фуэте — впервые, выполненных во время одного балета!

Следует отметить, что рекорд Кристины Шишпор – это действительно очень значимое событие не только в украинском, но и в европейском балете. Событие официально зафиксировано Национальным Реестром Рекордов Украины.

Фуэте – виртуозный элемент классического танца, который выполняется как ряд последовательно повторяющихся туров в быстром темпе и на одном месте, при исполнении которых рабочая нога танцовщицы в конце каждого повтора на 360° отрывается точно в сторону на высоту 45-90°.

Вместе с Шишпор в балете "Лебединое озеро" 21 февраля также блистали: именитый актер Денис Недак и специальный гость – премьер Будапештской оперы Евгений Лагунов.

3 апреля Кристина Шишпор снова удивит поклонников балета своим мастерством в спектакле "Шахерезада"/"Кармен-сюита". Гостем примы на сцене Национальной оперы станет представитель элиты мирового балета Леонид Сарафанов.

Кристина Шишпор – заслуженная артистка Украины, прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины. Победительница и лауреат многочисленных международных конкурсов.

Профессионально заниматься балетом начала в 4 года. Уже в 16 лет, после победы в Международном конкурсе артистов балета им. С.Лифаря, получила приглашение одновременно от нескольких театров. В том числе Большого театра России и Венской государственной оперы. Кристина отклонила все предложения, чтобы работать на родине – в Национальном театре оперы и балетуУкраїни, где потом неоднократно выступала со звездами мирового балета.

В 17 лет исполнила дебютную сольную партию. Символично – в "Лебедином озере".

Артистка выступает в театрах Японии, Бразилии, Аргентины, Перу, Италии, Германии, Австрии, Венгрии, Венесуэлы, Чили, Франции, Монако, Испании, Бельгии и других стран. Ее постоянно приглашают на сцены Венской и Будапештской оперы.

Кристина Шишпор сыграла главные роли в клипах Олега Винника "Нино", группы ТІК "Ливень", снялась в видео Ирины Билык "Леонид", Kazaky "Dance And Change" и Владимира Гришко "Памяти Карузо".

Напомним, ранее Кристина Шишпор рассказала читательницам LITE о секретах питания, которые позволяют ей оставаться в идеальной форме.

Более того, Шишпор также по секруте рассказала, какие косметические средства всегда носит в сумочке.