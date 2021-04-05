Благовіщення 2021: найважливіші традиції і заборони великого свята

Благовіщення Пресвятої Богородиці є одним з дванадцяти двунадесятих важливих православних свят після Великодня. Його дата не змінюється, кожен рік випадаючи на 7 квітня.
Яких традицій важливо дотримуватися у цей день, з чим пов'язане свято, що суворо заборонено робити і головні прикмети Благовіщення - читайте нижче в матеріалі.
Цей день має постійну дату і відзначається рівно за 9 місяців до Різдва Христового. Згідно з біблійним переказом, саме в цей день Архангел Гавриїл приніс Діві Марії "благу звістку" - сповістив про майбутнє народження Сина Божого, який стане спасителем усього людського роду.
"Радуйся, Благодатна, Господь з Тобою!", - з такими словами звернувся до Марії Архангел возвестивши її про радісну новину. Марія дуже зніяковіла, адже вона була невинною.
На що Гавриїл відповів їй: "Дух Святий найде на тебе й сила Всевишнього осінить Тебе, тому і народжуване Святе наречеться Сином Божим". Вважається, що з цього дня починається спасіння роду людського.
Свято Благовіщення припадає на середину Великого посту (він розпочався 15 березня і закінчиться 1 травня). Але в цей день тим, хто постує, дозволяється їсти рибу і морепродукти.
Велике свято заведено проводити з сім'єю, друзями, перебувати в радісному настрої і провести його з вдячністю.
В день Благовіщення Пресвятої Богородиці у храмах відбуваються святкові служби, співають радісні пісні.
Важливо на свято робити добрі справи, подавати милостиню, не сваритися з рідними і близькими.
7 квітня заборонено займатися важкою фізичною працею.
Не можна шити і займатися будь-яким рукоділлям.
Заборонено стригтися, фарбувати волосся. Саме про це свято кажуть: "Птах гнізда не в'є, дівчина коси не заплітає".
Не можна давати в борг нічого, навіть сіль - вважалося, що це принесе невдачу.
Не вчиняються на Благовіщення заупокійні служби, поминки, вінчання.
Заборонено сперечатися, лихословити, обманювати, сердитися і дратуватися.
Раніше ми писали, які свята будемо відзначати у квітні, скільки буде вихідних і робочих днів і чому цей місяць особливий.