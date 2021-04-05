Благовіщення 2021: найважливіші традиції і заборони великого свята

З чим пов'язане свято Благовіщення

Цей день має постійну дату і відзначається рівно за 9 місяців до Різдва Христового. Згідно з біблійним переказом, саме в цей день Архангел Гавриїл приніс Діві Марії "благу звістку" - сповістив про майбутнє народження Сина Божого, який стане спасителем усього людського роду.

"Радуйся, Благодатна, Господь з Тобою!", - з такими словами звернувся до Марії Архангел возвестивши її про радісну новину. Марія дуже зніяковіла, адже вона була невинною.

На що Гавриїл відповів їй: "Дух Святий найде на тебе й сила Всевишнього осінить Тебе, тому і народжуване Святе наречеться Сином Божим". Вважається, що з цього дня починається спасіння роду людського.

Головні традиції Благовіщення 7 квітня

Свято Благовіщення припадає на середину Великого посту (він розпочався 15 березня і закінчиться 1 травня). Але в цей день тим, хто постує, дозволяється їсти рибу і морепродукти.

Велике свято заведено проводити з сім'єю, друзями, перебувати в радісному настрої і провести його з вдячністю.

В день Благовіщення Пресвятої Богородиці у храмах відбуваються святкові служби, співають радісні пісні.

Важливо на свято робити добрі справи, подавати милостиню, не сваритися з рідними і близькими.

Що не можна робити на велике свято

7 квітня заборонено займатися важкою фізичною працею.

Не можна шити і займатися будь-яким рукоділлям.

Заборонено стригтися, фарбувати волосся. Саме про це свято кажуть: "Птах гнізда не в'є, дівчина коси не заплітає".

Не можна давати в борг нічого, навіть сіль - вважалося, що це принесе невдачу.

Не вчиняються на Благовіщення заупокійні служби, поминки, вінчання.

Заборонено сперечатися, лихословити, обманювати, сердитися і дратуватися.

Головні прикмети на Благовіщення