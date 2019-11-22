Благодійний проект Дмитра Комарова #ЧашкаКофе зібрав 38 мільйонів гривень і врятував життя 32 дітей

Поки головний мандрівник країни Дмитро Комаров знімає нові захоплюючі випуски програми "Світ навиворіт", шанувальники скучили за новинами про телеведучого.

Днями Дмитро Комаров поділився з ними підсумками роботи його благодійного проекту #ЧашкаКофе. Телеведучий повідомив, що за 4 роки існування проекту завдяки українцям і жителям інших країн вдалося зібрати близько 38 мільйонів гривень для допомоги важкохворим дітям. Всього за цей час проект допоміг врятувати 32 життя.

На своїх сторінках в соціальних мережах телеведучий розповів підписникам про дітей, яких вдалося врятувати «позапланово»:

"Друзі, хочу поділитися новинами #чашкакофе! Не думайте, що якщо немає нових постів, значить #чашкакофе відпочиває. Такого не буває :) Коли я в експедиції, часу на соцмережі мало. Але наша команда не зупиняє роботу. Після лікування кожної дитини її батьки переводять залишок коштів іншим діткам. За ці гроші робляться операції, на які ми не оголошували збір".

Діма Комаров розповів про сім дітей, для яких в загальній сумі було виділено 118 тис. доларів і 72, 5 тис. євро.

Суть проекту #ЧашкаКофе полягає в тому, що кожна людина може врятувати життя дитині, відмовившись від однієї чашки кави і передавши ці гроші на благочинність. #ЧашкаКофе – унікальний в своєму роді проект, адже в ньому немає адміністративних витрат – всі зібрані гроші йдуть безпосередньо батькам тяжкохворих дітей. Дмитро Комаров виступає гарантом того, що всі кошти підуть за призначенням. Він особисто знайомиться з історією кожної дитини, його сім'єю і стежить за її одужанням.

До проекту приєдналися й інші зірки українського шоу-бізнесу. Солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва активно популяризує проект і допомагає збирати кошти підопічним #ЧашкиКофе через свої соц. мережі, а дизайнер Андре Тан у співпраці з програмою "Світ навиворіт" створив оригінальну сумку-шопер, всі кошти від якої підуть на допомогу дітям.

За максимально ефективне використання своїх соціальних мереж для благодійних цілей Дмитро Комаров був удостоєний нагороди «Інстаграм року» на премії XXL men's Awards 2018.

Нагадаємо, єдиним джерелом інформації про проект #ЧашкаКофе є офіційні сторінки Дмитра Комаров в соціальних мережах. Ведучий не раз закликав підписників не довіряти неперевіреним акаунтам.

Нагадаємо, раніше Дмитро Комаров в рамках програми "Світ Навиворіт" показав рідкісних рожевих дельфінів - справжнє диво природи.