Бісквіт в мультиварці всього за чотири кроки: дуже простий рецепт

Бісквіт в мультиварці готувати навіть простіше, ніж у звичайній духовці. Нам знадобиться мінімум інгредієнтів, всього чотири кроки і ідеальний смаколик до чаю готовий.

Коли мультиварка вимкнеться, залиште на 15 хвилин, не відкриваючи. Далі відкрийте, дайте охолонути, а тільки потім витягніть.

Кулінар каже, аби бісквіт не падав, треба дотримуватися двох правил: правильні пропорції та послідовність дій.

Раніше кулінар дав рецепт ідеальних оладок.

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