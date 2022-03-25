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Бісквіт в мультиварці всього за чотири кроки: дуже простий рецепт

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П'ятниця 25 березня 2022 09:00
Бісквіт в мультиварці всього за чотири кроки: дуже простий рецепт Фото: Бісквіт (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Бісквіт в мультиварці готувати навіть простіше, ніж у звичайній духовці. Нам знадобиться мінімум інгредієнтів, всього чотири кроки і ідеальний смаколик до чаю готовий.

Своїми секретами поділився Євген Клопотенко.

Кулінар каже, аби бісквіт не падав, треба дотримуватися двох правил: правильні пропорції та послідовність дій.

Інгредієнти:

  • 5 яєць
  • 200 г цукру
  • 160 г борошна
  • 1 дрібка солі
  • 1 ч. л. ванільного цукру (за бажанням)
  • 20 г вершкового масла (для змащування форми)

Бісквіт в мультиварці всього за чотири кроки: дуже простий рецепт

Фото: Таким вийде наш бісквіт

Покроковий рецепт

  1. Дістаньте з холодильника 5 яєць, важливо, щоб вони були кімнатної температури. Якщо немає часу чекати, можна опустити яйця на пару хвилин у теплу воду. Підготуйте інші інгредієнти.
  2. Яйця розбивайте в скляну миску, додайте дрібку солі, 200 г цукру і 1 ч. л. ванільного цукру. Починайте взбивати. Як зрозуміти, що вистачить збивати? Маса повинна збільшитися в 3 рази. У будь-якому випадку, чим більше збільшиться тісто, тим краще потім підніметься бісквіт.
  3. Далі відповідальний момент: додавайте борошно силіконовою лопаткою та невеликими порціями, щоб основна маса не впала. Поспішати тут не треба.
  4. Змастіть чашу мультиварки 20 г вершкового масла. Акуратно викладіть у неї майбутній бісквіт і випікайте 40 хвилин в режимі "Випічка". Якщо такого режиму немає, то можна використовувати режимом "Мультіповар" на температурі 175 градусів і теж 40 хвилин.

Коли мультиварка вимкнеться, залиште на 15 хвилин, не відкриваючи. Далі відкрийте, дайте охолонути, а тільки потім витягніть.

Раніше кулінар дав рецепт ідеальних оладок.

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рецепт Евгений Клопотенко
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