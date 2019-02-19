Берлінале-2019: топ-5 кращих фільмів, які варто подивитися в цьому році

Генеральний продюсер Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Синькевич спеціально для LITE підводить підсумки Берлінале-2019

Впечатления от Берлинского кинофестиваля (ред. — 7-17 февраля) в этом году довольно смешанные. С одной стороны, 69-й фестиваль должен был стать историческим — как минимум потому, что он последний для многолетнего директора Берлинале Дитера Косслика (который покидает пост главы фестиваля после 18 лет работы там). С другой стороны — кроме этого факта, фестиваль особо ничем не запомнился. В том числе (и главное!) — даже программой. Слишком много дебютов и неизвестных имен, слишком мало динамики и действительно впечатляющих работ.

Генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич

Но что касается победителей — тут, как ни странно, мнения жюри и критиков практически полностью совпали. Если в прошлом году обладатель "Золотого медведя", драма румынского режиссера Адины Пинтилие "Не прикасайся" была воспринята критиками довольно холодно, то в этом году они чуть ли не единогласно лучшим фильмом фестиваля тоже назвали картину израильского режиссера Надава Лапида "Синонимы". В целом могу сказать, что Берлинале-2019 прошел достаточно ровно. А то лучшее, что было показано в его рамках, в Украине можно будет увидеть на Одесском кинофестивале уже этим летом.

№1 Синонимы

"Синонимы" Надава Лапида

Третий игровой полный метр Надава Лапида, имя которого на Берлинале стало открытием для мейнстримной публики — ранее работы режиссера ценили в очень узком кругу. Новая работа Лапида рассказывает о мужчине, который приезжает из Израиля в Париж и отказывается от своего гражданства, семьи и языка, чтобы стать французом. "Синонимы" местами неровные и угловатые, но при этом картина затягивает — эта абсурдистская драма о самоидентификации личности совершенно, казалось бы, не похожа на другие картины подобной тематики, но именно этим она и цепляет.

№2 Милостью божьей

Новый фильм француза Франсуа Озона удостоился Гран-при Берлинале — второй по значимости награды фестиваля. Картина "Милостью божьей" менее изобретательна, чем "Синонимы", но поднимает очень важную социальную тему, чем, безусловно, не мог не привлечь внимание жюри. Сюжет фильма основан на реальной истории католического священника Бернара Прейна из Лиона, которого несколько лет назад обвинили в растлении несовершеннолетних прихожан. "Милостью божьей" изначально задумывался как документальный фильм. Озон изучал дело, встречался с жертвами Прейна, поэтому картина вышла предельно честной: здесь настоящие имена и факты без домыслов. Вместе с тем, картина не шокирует, режиссер не балансирует на грани, хотя многие ждали от него именно этого. Напротив — он осуждает, сочувствует и словно становится на защиту справедливости. Неизвестно, как примут фильм поклонники Озона, но судьи Берлинале оценили его довольно высоко.

№3 Бог есть, ее зовут Петруния

"Бог есть, ее зовут Петруния" Теоны Стругар Митевской

Сатира македонки Теоны Стругар Митевской была одним из фаворитов фестиваля, но в результате не получила ни один приз. И это странно, учитывая, что в этом году Берлинале как никогда ориентирован на женщин: председатель жюри — женщина, а в конкурсе — рекордное количество картин женщин-режиссеров. В титрах фильма "Бог есть, ее зовут Петруния" сплошь женские имена, а из мужчин — только художник-постановщик.

Картина Митевской тоже основана на реальных событиях. Несколько лет назад на востоке Македонии в городе Штип произошел скандал: во время ежегодного религиозного шествия крест, который символически сбрасывает в реку священник, выловила женщина. При том, что к этой традиции — вылавливать крест, который потом приносит удачу на целый год — женщины никогда не допускались. Этот случай вдохновил Митевску снять фильм о Петрунии, которая, поддавшись импульсу, ныряет за крестом, и становится "красной тряпкой" для всех мужчин в округе, включая полицейских, не способных по закону наказать бунтарку. Но в этот раз тема феминизма с религиозным подтекстом прошла мимо жюри Берлинале.

№4 Доброта незнакомцев

Фильм-открытие фестиваля режиссера Лоне Шерфиг идеально вписывается в повестку дня Берлинале. Режиссер Лоне Шерфиг подняла одну из самых актуальных в мировой общественности тем — как перестать быть жертвой домашнего насилия, избавиться зависимости от абьюзера. Хотя и предупредила при этом, что такое решение тоже имеет свои последствия. Героиня фильма оставляет работу ради семьи, но деструктивные отношения доводят ее до точки предела, когда она решает покончить с этим. В результате, она оказывается на улице, лишается комфорта, но все же стойко принимает трудности, воплощая на экране образ сильной женщины, способной вызвать резонанс в обществе на фоне движений #MeToo.

№5 Гарет Джонс

Польский режиссер Агнешка Холланд привезла на Берлинале фильм-историю молодого бритаского журналиста Гарета Джонса, который хочет рассказать миру всю правду о Голодоморе в Украине 1932-33 гг. Фильм стал одним из самых ожидаемых на фестивале — билеты были почти мгновенно распроданы за несколько дней до премьеры. Вместе с тем, реакция критиков на картину была довольно неоднозначной. Режиссера то хвалили за смелость и эмоциональность, то критиковали за отсутствие динамичности и поверхностность. Как бы там ни было, равнодушных не осталось, а это главное.

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