Все про baby shower Меган Маркл: скільки коштувала вечірка і чому її проігнорувала Кейт Міддлтон

Стали відомі всі подробиці таємої вечірки baby shower в Нью-Йорку

"Тайный" визит Меган Маркл в Нью-Йорк не просто стал достоянием общественности, каждый день появляются все новые подробности вечеринки baby shower. Так, стало известно, что на поездку было потрачено больше полумиллиона долларов. Сюда входит и полет на частном самолете – что стоит примерно 125 тысяч долларов в одну сторону. И оплата роскошного отеля The Mark – 75 тысяч долларов в сутки. А также масса других расходов.

Такая сумма всерьез взволновала общественность, но оказалось, что королевская семья в поездку финансово не вложилась. По слухам, большую часть расходов взяли на себя разнообразные "частные лица".

Меган Маркл так и не удалось оставить в секрете свою поездку в Нью-Йорк (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

К примеру, аренду роскошного пентхауса с пятью спальнями, столовой и гостиной, взяла на себя подруга Меган Маркл – теннисистка Серена Уильямс. Друзья также организовали угощения от роскошного французского ресторана, цветы и прочие необходимые атрибуты baby shower. Говорят, в отель также была доставлена машина для приготовления сахарной ваты. А развлекала гостей знаменитая арфистка Эрин Хилл. Свидетели также утверждают, что видели множество чемоданов Away, которые вносили в гостиницу. По одним данным, это подарок бренда для Меган, другие источники утверждают, что их привезли в качестве презентов для гостей.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Также предметом обсуждения в сети стал список приглашенных. Изначально планировалась вечеринка на 15 человек. В числе гостей значились супруги Клуни, актриса Приянка Чопра, а еще – мать Меган Дориа Редлан. Но в итоге ни Джорджа, ни Приятнки, ни матери Меган там не оказалось. Еще одна интрига касалась Кейт Миддлтон. Несмотря на слухи о натянутых отношениях между ней и Меган, они всегда стараются соблюдать внешние приличия. Тем не менее на baby shower герцогиня Кембриджская так и не появилась. И, как оказалось, причина более чем уважительная.

Так, задолго до вечеринки герцоги объявили о том, что берут тайм-аут в светской жизни, чтобы посвятить время семье и провести больше времени с детьми: 5-летним принцем Джорджем, принцу Луи, которому в апреле исполнится год, и 3-летней принцессой Шарлоттой. По информации западных СМИ, Кейт и принц Уильям отправились на горнолыжный курорт.

Напомним, что в сети тем временем двойник Меган Маркл грозит стать популярнее герцогини. У девушки по имени Сара Мланга есть свой "принц Гарри" и звездные "племянники".

Также отметим, что папарации "засекли" Маркл в Нью-Йорке по дороге в аэропорт. Герцогиня Сассекская удивила неожиданно простым образом в легинсах и толстовке.