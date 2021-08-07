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Серпневий молодик у Леві: кого чекає велике везіння, а кого - невдачі

Автор: Світлана Мащенко

Молодик в знаку Лева відбудеться о 16:50 в знаку Зодіаку Лев. Це час закоханості, флірту, дій, азарту, ризиків і спраги дій.

Своїм прогнозом на молодик з Lite поділилася астролог Аріна Артуровна.

У цей період сприятливо привертати до своєї особи увагу, справляти враження, закохатися, пофліртувати. Це найкращий час для починань бізнесу у сфері розваг, організацій заходів, відпочинку, навчання, творчості.

Справи в цей період йдуть успішно, оскільки такий місяць підсилює організаторські здібності і спрагу дій. Добре працює голова. Люди легко схоплюють ідеї, пропозиції що-небудь зробити або організувати. Нерідко проявляється азарт, ви готові піти на ризик, якщо відчуєте, що можете виграти.

Сприятливий час для занять з дітьми, репетиторства і пошуку навчальних закладів, підготовки до школи. Добре відкриваються і розвиваються в цей період творчі таланти як у дітей, так і дорослих.

Молодик у Леві сприятливий для:

  • спекуляцій на ринку і трейдингу,
  • нових знайомств, зав'язування дружніх стосунків, встановлення корисних контактів,
  • заходів щодо зміцнення престижу і авторитету в найближчому оточенні, презентацій, виставок, аукціонів, світських раутів, візитів, прийомів гостей, показів,
  • для культурних заходів, відвідування театру, кіно, стадіонів,
  • для полювання і спорту,
  • для покупки ювелірних виробів, прикрас і коштовностей, подарунків для своїх коханих і близьких,
  • для стрижки та лікування волосся.

Раніше астролог розповіла також, що чекає кожен знак Зодіаку в серпні 2021 у любові, грошах і кар'єрі.

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