Астрологи назвали три знаки Зодіаку, яким у січні 2022 загрожує банкрутство

Рак

Астрологи кажуть, що в січні Рака може покинути фінансова удача, через що не вийде зміцнити своє фінансове становище. Кошти будуть буквально випаровуватися через велику кількість витрат.

Уникайте великих покупок, не плануйте поїздки і відкладіть прийняття важливих фінансових рішень. А краще - почніть економити прямо зараз.

Терези

Представників цього знака чекають труднощі в бізнесі, існує ризик банкрутства. Ви ризикуєте втратити всі свої кошти, включаючи накопичення, вклади.

Поки ж вам слід набратися терпіння, і що важливо добре відпочивати, так як існує ризик професійного вигорання. Астрологи кажуть, що набравшись терпіння ви зможете пережити матеріальні труднощі і дочекатися вашої "білої смуги".

Стрілець

У січні удача відвернеться від Стрільця. Начальство буде до вас чіплятися, тому підвищення зарплати або премій чекати точно не доведеться.

Якщо ви планували підробити, ваші плани, швидше за все, зірвуться, а вкладення можуть прогоріти. Астрологи не радять вам брати на себе багато справ відразу, тоді вдасться все чітко спланувати і пережити важкі часи.