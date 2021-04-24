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Астрологи назвали три знаки Зодіаку, яких накриє удачею на вихідних

Новость на русском → Субота 24 квітня 2021 06:00
Астрологи назвали три знаки Зодіаку, яких накриє удачею на вихідних Колаж РБК-Україна: Гороскоп 2021
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп 2021 обіцяє трьом знакам Зодіаку неймовірну удачу і успіх на цих вихідних 24 і 25 квітня. Астрологи розповіли, як скористатися унікальними шансами, які нам дарують зірки і планети. Хто найвезучіші представники зодіакального кола - читайте далі в нашому матеріалі.

Про це пише ТСН.

Телець

У Тельців, які зачекалися життєвих змін, вони обов'язково почнуть відбуватися. Вийде все не блискавично, але саме вихідні покладуть початок важливим подіям. Астрологи рекомендують не чекати манни небесної, а починати діяти вже тут і зараз. Трохи пригальмувати рекомендується тільки в неділю, але і в цей час не варто вдаватися ліні, просто зменшіть темп.

Близнюки

Близнюки відчують, що сама Фортуна перейшла на їхню сторону. У всіх справах, за які ви візьметеся на цих вихідних, вам буде щастити. Але перш ніж починати діяти, визначитеся, що ви хочете отримати в результаті. Якщо ви продовжите метатися між двома цілями, нічого хорошого з цього не вийде.

Рак

Раки на вихідних відчують неймовірний приплив сил, який дозволить звернути гори. Головне - не бійтеся демонструвати свою впевненість, якої, до речі, буде хоч відбавляй, інакше ви загальмуєте і вся виконана робота піде нанівець. Якщо ж вам вдасться подолати себе, результат перевершить найсміливіші ваші очікування.

Раніше астролог розповіла про особливий період, який настав з 23 квітня, коли вогняна планета Марс перейшла в знак Зодіаку Рак.

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