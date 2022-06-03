Астрологи назвали головних щасливчиків у коханні: фатальна зустріч у червні неминуча

Овен

Перший місяць літа - чудовий час для подорожей і відпочинку. Сплануйте зі своєю половинкою відпустку, вирушайте в інше місто, країну або ближче до моря. Якщо ви давно хотіли вирішити якусь ситуацію у стосунках, то вирішить її нарешті.

Рак

У червні проводите більше часу в домашній атмосфері, з друзями та рідними. Таким чином, ви зможете позбутися від негативних емоцій. Можливо, вас чекає приємний сюрприз від коханої людини.

Діва

Постарайтеся в червні відпустити ситуацію у стосунках і не витрачати свій час на неприємні речі. Дозвольте іншим людям увійти у ваше життя. І цілком ймовірно, що це наблизить щастя в любові.

Стрілець

Гороскоп на червень обіцяє Стрільцям нові знайомства, і можливо - бурхливий роман. Але постарайтеся сильно не зациклюватися на відносинах, через те, що ви можете абсолютно забути про все інше.

Козоріг

У червні вам потрібно позбавити свої думки від негативу. І це допоможе наблизити новий і добрий період у вашому житті, в тому числі й в коханні. Ймовірно, вас чекає короткий, але дуже бурхливий і приємний роман.