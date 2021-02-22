Астрологи назвали 5 найбільш жадібних чоловіків за знаком Зодіаку: ви розчаруєтеся

1 місце: Козеріг

Найбільш жадібними чоловіками за знаком Зодіаку виявилися Козероги. Вони, незалежно від рівня доходу ніколи не розщедряться навіть на невеликий подарунок без приводу. Питання навіть не в патологічній жадібності представників цього знака, а в тому, що домогтися їхньої довіри дуже складно. Це вкрай обережні люди, які не будуть витрачати на жінку ні копійки, поки на сто відсотків не переконаються в її щирості. Це може призвести до зміни ситуації.

2 місце: Скорпіон

На другому місці – чоловіки-скорпіони. Вони не будуть робити подарунки з принципу, бо впевнені, що любов – це щось духовне і не потребує матеріальних доказів. Вони дійсно так думають, не намагаючись прикрити таким чином свою жадібність. Починаючи відносини зі Скорпіоном, ви отримуєте вірного і щирого супутника життя, але чекати від цього чоловіка подарунків не варто.

3 місце: Діва

Чоловіків цього знака навряд чи можна назвати щедрими. Діви не люблять порожніх і непотрібних витрат, але готові дати гроші на щось важливе і дійсно необхідне. Також вони навряд чи будуть обдаровувати подарунками малознайому жінку, оскільки їм дуже важливо бути впевненими в тому, що вона крутить з ними роман не через гроші. Діви – дуже практичні, але не жадібні до мозку кісток, тому займають третє місце та отримують бронзову медаль.

4 місце: Риби

Четверту сходинку рейтингу займають Риби, які дуже люблять робити подарунки, але тільки собі. Ці чоловіки в першу чергу куплять все необхідне для себе коханих, а тільки потім подивляться в бік дружини. Що конкретно є причиною їх черствості і скупості, невідомо, однак, точно відомо, що вони можуть бути щедрими тільки в самому початку відносин, щоб справити гарне враження на даму.

5 місце: Близнюки

Чоловіки цього знака можуть поділитися грошима або чимось матеріальним зі своєю другою половинкою. Але майже завжди в першу чергу вони намагаються зробити це так, щоб вигідно і зручно було їм. Це означає, що чекати щедрості варто тільки від багатих і заможних Близнюків.