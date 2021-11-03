Астролог вказала на три знаки Зодіаку, яким в листопаді 2021 пощастить найбільше

Рак

Ракам астролог рекомендує зосередитися на фінансовій стороні життя. Гроші будуть у інших людей, а ваше завдання - привернути їх у своє життя, налагодити потрібні контакти з партнерами, клієнтами, провести угоди.

"Попри велику покладену на них відповідальність, удача буде супроводжувати Раків скрізь... У вас можуть з'явитися кращі можливості для професійного зростання і просування по кар'єрних сходах", - говорить астролог і попереджає, що напружений графік може не дуже добре позначитися на вашому здоров'ї.

Близнюки

Ділова сторона Близнюків в листопаді 2021 показує цілком вдале просування вперед.

"Між підлеглими і вищестоящим керівництвом у вас складаються найбільш сприятливі для успішної роботи відносини. Це вдалий час для офіційних і серйозних довгострокових справ, пов'язаних з чужими грошима: угод, звернення в банк, інвестицій", - прогнозує Аріна Артуровна.

Терези

У листопаді 2021 практичність і раціональний погляд Терезів дадуть свою користь у розвитку бізнесу. Природна товариськість і позитивна енергетика дозволить укласти вигідну угоду або знайти нового надійного компаньйона.

У плані ведення торгових операцій, фінансових оборотів та інших грошових угод в цьому місяці для вас буде складатися максимально сприятлива ситуація.