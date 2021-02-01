Анна Різатдінова опинилася в лікарні і розповіла про операції: була величезна проблема

Анна Різатдінова, знаменита гімнастка і фіналістка "Танців з зірками" 2020, показала відео з лікарні, де вона перенесла операцію. Дівчина каже, що у неї після вагітності виникла величезна проблема. Влітку вона вже перенесла операцію, а тепер зважилася на другу.

Гімнастка розповіла в Instagram-stories, що знаходиться зараз у лікарні, але попросила не хвилюватися, запевнивши, що з нею все гаразд.

"Після пологів я зіткнулася з такою проблемою, як діастаз (розбіжність м'язів живота. - Ред.) і пупкова грижа. Причому це вийшло зовсім випадково. Я розуміла, що у мене випирає животик після пологів, тому що я вчасно не одягла бандаж, бо я не носила ніякі пояси. Якось мені ніхто не підказав, а самій мені було не до цього", - розповідає Анна.

Вона сподівалася, що все виправить з допомогою вправ. Але нічого не допомагало, тоді спортсменка звернулася за консультацією до лікаря. І їй крім діастаза діагностували також пупкову грижу.

Анна Різатдінова розповіла про перенесену операцію (скрін: instagram.com/stories/anna_rizatdinova)

"Я вирішила відразу вирішити цю проблему і влітку зробила операцію з усунення діастазу і пупкової грижі. Якщо всередині я все налагодила, то зовні вигляд був неприйнятний для спортсмена, при цьому прес у мене залишився, але вигляд зовні був поганий", - ділиться гімнастка.

Різатдінова говорить, що в лосинах з низькою посадкою її шкіра просто висіла. Для неї це була величезна проблема і вона вирішила усунути цю проблему і зробити косметичну операцію. Дівчина пообіцяла поділитися результатом операції пізніше.

Анна Різатдінова - бронзовий призер Олімпіади в Ріо-де-Жанейро (2016), чемпіонка світу у вправі з обручем (2013), багаторазовий призер чемпіонатів світу, Європи та літніх Універсіад.

12 листопада 2017 року Анна народила сина, якого назвали Романом. Батько дитини - опальний бізнесмен і нардеп Олександр Онищенко.

Раніше ми писали, що між Анною і футболістом Сергієм Мельником спалахнув роман на "Танцях з зірками", але тепер вони просто друзі.