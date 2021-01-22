Ані Лорак у Києві зустрілася з кумою: до ранку не будемо спати!

Ані Лорак (фото: facebook.com.AniLorak)

Ані Лорак приїхала в Київ та вже кілька днів насолоджується столицею і зустріччю з близькими. Нагадаємо, що українська співачка змінила своє місце проживання на Росію, але, судячи з усього, про Київ поки вона забути не може. Так, днями Лорак зустрілася зі своєю кумою - спортсменкою Лілією Подкопаєвою.

Про це олімпійська чемпіонка повідомила на своїй сторінці в Instagram і опублікувала фото з Кароліною (справжнє ім'я співачки).

"І до ранку знову не будемо спати", - підписала кадр Подкопаєва.

Ані Лорак у Києві зустрілася з кумою (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

На фото Подкопаєва і Лорак роблять селфі біля дзеркала. Зазначимо, що Ані Лорак постає в домашньому одязі та без макіяжу. Судячи зі знімку, вона трохи набрала у вазі. Підписники не залишили без уваги образ виконавиці та написали в коментарях, що про нього думають.

Лілія, як ви природна, на тлі....

А що в Росії не сподобалося?

Зустрілися кумасі.

Лорак вже на себе не схожа. Докололася.

Подруженьки...

З хорошими друзями завжди так.

Нагадаємо, що олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва вже давно живе з сім'єю в США. Ані Лорак купила будинок у Підмосков'ї й переїхала туди.

Як ми повідомляли раніше, в Києві артистка приміряла на себе кардинально новий образ блондинки.

Тим часом екс-чоловік Кароліни Мурат Налчаджиоглу зустрічається з 24-річною пишногрудою брюнеткою і не соромиться хвалитися фото.