Ані Лорак змінила зовнішність і повернулася в Київ: фотодоказ

Ані Лорак з'явилася в Києві з новою зовнішністю. Скандальна українська артистка, яка вже кілька років живе в Москві і гастролює просторами Російської Федерації, зайшла в столичний салон краси, щоб запостити звідти чергове фото.

Доказ того з'явився в Instagram-stories артистки. Судячи з геотегу "Київ, Україна" та дати публікації (13 січня), артистка повернулася на батьківщину, щоб відсвяткувати Старий Новий рік.

Вона приміряла на себе образ блондинки, надівши перуку з ефектом "неохайної укладки".

"Що скажете", - поцікавилася вона у дописувачів.

Ані Лорак в Києві (скрін: instagram.com/stories/anilorak)

Відзначимо, що в коментарях на сторінці в Instagram артистку постійно закидають питаннями, коли ж вона приїде на батьківщину з гастролями. Але вона не поспішає з відповідями.

Нагадаємо, що в серпні 2014 року активісти влаштували бійку перед виступом Лорак в Одесі. Близько сотні людей спробували потрапити в нічний клуб, де виступала зірка. Це був один з останніх концертів Лорак в Україні, після чого вона остаточно переїхала в Росію.

У часи Революції Гідності Ані Лорак закликала сидіти по домівках, а потім випустила кліп на пісню "Балада про мальви" з кривавими кадрами з Майдану.

Раніше ми писали, що Ані Лорак показавши зворушливе із загиблим на війні старшим братом.

Тим часом ексчоловік Кароліни Мурат Налчаджіоглу зустрічається з 24-річною пишногрудою брюнеткою і не соромиться хвалитися фото.