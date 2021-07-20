RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Анатолій Анатоліч став татом вже втретє: ніжне фото з новонародженим

Автор: Володимир Костирін

Анатолій Анатоліч знову став татом - в сім'ї шоумена і його дружини Юлії Бойко народилася вже третя дитина. Партнерські пологи пройшли в приватному пологовому будинку успішно, і подарували ведучому цілу масу емоцій.

Щасливою новиною 20 липня Анатоліч поділився у своєму Instagram.

Також ведучий каналу "Україна" показав миле фото з пологового будинку з дружиною і малюком в ковдрочці на руках.

Анатоліч розповів, що сина назвали Нілом. Дитина народилася о 13:13 з вагою 4060 кг і зростом 55 см.

"Гарний, хороший, очыкую - розумний і з хорошим почуттям гумору", - зазначив ведучий.

Анатолій Анатоліч з дружиною стали батьками втретє - у пари народився син (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Як зізнався 36-річний шоумен, був присутній він на пологах вперше.

"І це неймовірно складно, прекрасно, важко, фантастично і ще купа інших епітетів", - описав він враження.

Також Анатоліч тепло і ніжно привітав дружину, що стала мамою втретє, а також персоналу приватного пологового будинку, в якому малюк з'явився на світ.

"Юла, ти така сильна! Я підозрював, але тепер знаю точно. Про те, яка ти ще, я постійно тобі нагадую, а ось сьогодні остаточно переконався ще й у цьому. Спасибі партнерським родам", - написав ведучий.

У родині Анатоліча та Юлії двоє дочок Аліса (2011 р.н.) і Лоліта (2013 р.н.), а тепер ще й перший син Ніл.

"У мене тепер син, потрібно навчитися звикати до цього стану і прийняти, що нас тепер багато. Вже п'ятеро. Це трохи більше, ніж у Boyzone, але ще трохи менше, ніж у BTS. Коротше, поки все дуже нра", - розповів ведучий.

Анатолій Анатоліч з дружиною і дочками чекають з'явлення на світ третьої дитини (прес-служба каналу "Україна")

Раніше повідомлялося, що Анатоліч перед поповненням в сім'ї підніс дружині неймовірний подарунок - білий автомобіль марки Mercedes-Benz G-класу "Гелендваген".

Також ми писали про те, що раніше вагітна дружина Анатоліча шокувала зізнанням і розповіла, що страждає через страшний токсикоз.

Читайте LITE в Google News
рождениеАнатолий Анатоличведущий