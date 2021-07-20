Анатолій Анатоліч став татом вже втретє: ніжне фото з новонародженим

Також ведучий каналу "Україна" показав миле фото з пологового будинку з дружиною і малюком в ковдрочці на руках.

Анатоліч розповів, що сина назвали Нілом. Дитина народилася о 13:13 з вагою 4060 кг і зростом 55 см.

"Гарний, хороший, очыкую - розумний і з хорошим почуттям гумору", - зазначив ведучий.

Анатолій Анатоліч з дружиною стали батьками втретє - у пари народився син (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Як зізнався 36-річний шоумен, був присутній він на пологах вперше.

"І це неймовірно складно, прекрасно, важко, фантастично і ще купа інших епітетів", - описав він враження.

Також Анатоліч тепло і ніжно привітав дружину, що стала мамою втретє, а також персоналу приватного пологового будинку, в якому малюк з'явився на світ.

"Юла, ти така сильна! Я підозрював, але тепер знаю точно. Про те, яка ти ще, я постійно тобі нагадую, а ось сьогодні остаточно переконався ще й у цьому. Спасибі партнерським родам", - написав ведучий.

У родині Анатоліча та Юлії двоє дочок Аліса (2011 р.н.) і Лоліта (2013 р.н.), а тепер ще й перший син Ніл.

"У мене тепер син, потрібно навчитися звикати до цього стану і прийняти, що нас тепер багато. Вже п'ятеро. Це трохи більше, ніж у Boyzone, але ще трохи менше, ніж у BTS. Коротше, поки все дуже нра", - розповів ведучий.

Анатолій Анатоліч з дружиною і дочками чекають з'явлення на світ третьої дитини (прес-служба каналу "Україна")