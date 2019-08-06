8 комедій, які точно піднімуть настрій

Хто порадить кращу комедію, якщо не колишній КВНщик? Ми попросили пораду у ведучого Євгена Кошового і гумористів Improv Live Show на Новому каналі. Що подивитися теплим (або не дуже теплим) літнім вечором для гарного настрою?

Євген Кошовий

"Я не особливо стежу за новинками в кінопрокаті, тому не стану радити щось суперсвіже. Ось так, можу виділити "Дэдпул" з Райаном Рейнолдсом. Крутий фільм! Мені подобається їх гумор, відмінно піднесені ситуації, прекрасно побудовані сцени... Але попереджаю: з дітьми цю комедію дивитися не можна!"

Вова Шумко

"Мабуть, не помилюся, якщо пораджу класику! Подивіться картину з Чарлі Чапліним "Вогні великого міста". Це така крута комедія! Є фільми, коли тобі просто треба розслабити мозок і ні про що не думати. А є такі, де і посміятися можна, і про щось подумати. От якраз ця комедія змусить ще й поміркувати!"

Валик Міхієнко

"Реальні упирі"! Перше, що прийшло в голову (впевнений, що є комедії і смішніше)! Це новозеландський фільм, в оригіналі називається "Що ми робимо в темряві?" Фільм Знято за типом documentary, а побудований на розповідях про вампірів своїх життях. Вампіри – це начебто страшна тема, але коли вони починають розповідати, стає, звичайно ж, смішно. Там є старі вампіри, у яких вже немає зубів, є молоді вампіри, які ще нічого не розуміють у вампірському житті. Якщо ще не бачили – подивіться".

Рома Міщеряков

"Улюблених фільмів у мене багато, але зараз разу згадався "Мачо і ботан". Це комедія про двох друзів, один з яких ботан, зовсім не популярний серед дівчат, а другого протилежну стать любить, але з навчанням у нього не дуже. Одного разу вони перетинаються, стають курсантами академії поліції. Це по-справжньому весело".

Костя Трембовецький

"Назад в майбутнє" – всі три частини – це найкраща комедія евер! Взагалі, зізнаюся, я не по комедіям, а ось серіал пораджу: "Затримка розвитку". Тут найглибші комедійні сценарії, які були написані. Будь-яка фраза, сказана в першому сезоні, у п'ятому сезоні може мати вагу. На кожний реквізит варто звертати увагу, тому що жарт може бути навіть в ньому. Дуже круто, раджу! І ще – "Клуб перших дружин". Це дико жіночий фільм, який підходить для 50-річних розлучених жінок, і я його обожнюю з 10 років. А ще "Маленька міс Щастя".

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