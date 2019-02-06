7 життєвих драм Олексія Веренчика: від чого переживав і плакав вокаліст гурту DETACH

Колаж РБК-Україна

Музикант згадує про своє дитинство, шкільні роки і Х-Фактор

Найпопулярніша українська рок-група DETACH нещодавно випустила яскравий альбом з багатообіцяючою назвою "D. R. A. M. A." Ми попросили фронтмена гурту Олексія Веренчика згадати сім найяскравіших драм, які траплялися з ним у його житті.

Драма перша

В дитинстві мене не взяли в хор в музичній школі. Сказали, що я не вмію співати, не зможу ніколи, не варто навіть намагатися. Мене це вельми засмутило і відбило всі бажання. Але в одинадцятому класі я заспівав всупереч всьому. І досі не зупиняюся.

Олексій Веренчик в школі (фото з особистого архіву музиканта / РБК-Україна)

Драма друга

У шкільні роки я не особливо вмів поводитися з дівчатами. Бентежився, соромився, боявся і нервував. У восьмому класі почав зустрічатися з дівчиною, але вона мене кинула. Я був в дикій депресії. Навіть плакав. Потім помітив, що подобаюся жінкам і засмучуватися перестав.

Олексій Веренчик в юності (фото з особистого архіву музиканта / РБК-Україна)

Драма третя

У нас в садку була одна жорстка вихователька. Колись вона схопила мене за вухо і почала тягати за те, що я просто грався машинками на підвіконні. Я без жартів кілька років думав — що ж я такого зробив?

Маленький Олексій Веренчик (фото з особистого архіву музиканта / РБК-Україна)

Драма четверта

Один мій знайомий втонув. Не близький друг, просто знайомий. Але чомусь він почав мені постійно сниться, кликати мене до себе. Я відправив йому sms на його номер. Справжнє sms. Сам не особливо розуміючи, навіщо я це роблю. А він у сні мого друга йому відповів на ту мою sms. Дуже містична і страшна історія там була.

Драма п'ята

В десятому класі я закохався. Ми з нею годинами розмовляли по телефону і я думав: це вже точно назавжди. А потім дівчина пішла до однокласника. Я як зомбі — не міг ні їсти ні пити. Дуже довго приходив до тями.

Олексій Веренчик (фото з особистого архіву музиканта / РБК-Україна)

Драма шоста

Через баришню втратив друга. Досі шкодую — відмінний хлопець. Зате це був досвід. Зараз би не допустив такої розв'язки ситуації ні при яких розкладах.

Олексій Веренчик з сім'єю (фото з особистого архіву музиканта / РБК-Україна)

Драма сьома

Коли закінчився Х-Фактор, я дуже довго приходив до тями. Така іронія долі — спочатку не дуже хотів йти на цей проект, а потім — нестерпно по ньому тужив. Рятували хіба що соціальні мережі, які просто тріщали від повідомлень шанувальників і шанувальниць. Отямився лише, коли почалися активні концерти. Але, чесно кажучи, досі нерідко охоплює ностальгія за тими часам! Було дуже душевно. Цю атмфосферу словами не описати!

DETACH (фото: прес-служба групи)