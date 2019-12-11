30 років ховався по кутках: DZIDZIO розповів, як позбавився від ганебної звички

Популярний артист DZIDZIO, який раніше поділився зворушливими дитячими спогадами, за лаштунками грандіозного шоу

"Привіт, 20-ті!", яке канал "Україна" покаже ввечері 31 грудня о 20:00, розповів, хто "присадив" його на паління і чому в 30 років артист ховався по кутках.

Популярний артист DZIDZIO, який у новорічному шоу "Привіт, 20-ті!" стане Санта Клаусом, поділився історією з життя, за яку йому і досі соромно. Виявилося, артист мав ганебну звичку, а в якийсь час навіть не міг зупинитися, викурюючи сигарету за сигаретою.

"Я палив! Мене навчив один мій друг. Я відмовився, і розкажу як. У мене такий характер, що я не можу викурити одну, дві, три, я так – пару поспіль, потім пачка пішла… відчуваю, щось мені не добре. І я зрозумів, що своє здоров’я не можна міняти на той запах. В один момент я сказав: "Ні, я того не зроблю!". Воно мені почало заважати, я подумав, що пачка сигарет не буде командувати моїм життям! В один момент я сказав "Ні!" і все! Досі живу і кажу всім – люди, кидайте палити! Це не здорово і принизливо, в першу чергу, до самого себе", – зізнався артист в ексклюзивному інтерв’ю журналістам каналу "Україна".

До того ж лідер гурту "DZIDZIO" Михайло Хома додав, що кілька років йому доводилося ховатися, адже мама не знала про пагубну пристрасть сина.

"Багато років палив, десь 2-3! І мама, якщо чесно, того не знала! Отак присадили мене! Ходив в ничку – в 30 років ховався по кутках! Аж соромно мені зараз! Тьфу!", – прокоментував DZIDZIO за лаштунками святкового шоу "Привіт, 20-ті!", яке канал "Україна" покаже ввечері 31 грудня о 20:00.

DZIDZIO на зйомках новорічного концерту (фото: ТК "Україна")

Нагадаємо, режисером-постановником святкового шоу "Привіт, 20-ті!" став Герман Ненов. Для кожного артиста команда проекту приготувала яскраві постановки. Глядачів чекають номери з використанням сучасних мультимедійних технологій доповненої реальності, масові постановки за участю понад півсотні людей. Багато номерів будуть дуже ризиковані й навіть небезпечні. Виробництвом грандіозного проекту займається компанія Star Media.

Нагадаємо, раніше DZIDZIO випустив кліп-мантру, який притягує гроші - "Я Міліонер".