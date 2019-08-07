11 днів високого мистецтва: 16 серпня в Києві стартує фестиваль Bouquet Kyiv Stage

Фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage проходитиме в Києві вже вдруге вдруге — з 16 по 26 серпня. Масштабну подію організовує культурний центр «Дім Майстер Клас». На 11 днів історичний центр Києва перетвориться на територію концентрованого мистецтва — музичного, візуального, театрального, кіномистецтва. Куратори фестивалю підготували справді потужну програму, об’єднавши у ній дуже різні — жанрово, тематично і настрієво – події. Наскрізною темою цього року є «Звуки міста».

В основі фестивалю – музика. Гості зможуть відвідати понад 25 концертів класичної, сучасної камерної і симфонічної, джазової, електронної, експериментальної музики, виступи українських та зарубіжних гуртів, оркестрів та всесвітньо відомих солістів і диригентів.

Музична програма поділена на два потоки: «Площі і пагорби» та «Птахи і квіти». Відкриває фестиваль — 16 серпня о 19:00 — концерт музики Вікторії Польової «Маргіналії». Вечірній напрямок «Птахи і квіти» цього ж дня – о 21:00 – відкриває норвезький музикант Ейстен Севог у тандемі із солісткою Бенедикте Торгет.

Серед учасників музичної програми, кураторкою якої є музикознавець Любов Морозова, — піаніст Олексій Гринюк і скрипаль Андрій Бєлов, проект Open Opera Ukraine та українсько-австрійський диригент Ілля Король, американо-ізраїльський джазовий піаніст Гай Мінтус, оперні співаки Теммі Генсрад та Ніколас Ішервуд із США, французький гурт Trio Elysée , ансамбль зі Швейцарії Ensemble Proton Bern, австрійський квартет Airborne Extended, етно-гурт ДахаБраха, концерт «ТЕЛЬНЮК: Сестри», колектив Nota Bene Chamber Group, електронні гурти Ptakh_Jung, Dz'ob і «Сон Сови», українська джазова співачка Лаура Марті і американський джазовий піаніст Міша Циганов, джазова співачка з рідкісним діапазоном голосу Назгуль Шукаєва, колектив Kiev Tango Project та багато інших.

Одразу п’ять оркестрів — New Era Orchestra, Національний президентський оркестр, Kyiv Fantastic Orchestra, «Віртуози Києва» та «Київські солісти» — візьмуть участь у фестивалі.

Тут проходитимуть і дев’ятиденні воркшопи з диригентського та вокального мистецтва, організовані компанією U Artist Music (США). Учасники приїдуть із США, Канади, Японії, Китаю, Кореї, Франції, Австрії та України. Фінальним акордом інтенсиву стануть чотири концерти.

Окрім потужної музичної програми, на фестивалі Bouquet Kyiv Stage запланована не менш потужна кінопрограма, яку найкраще характеризує термін «Кінобукет». Протягом дев’яти днів, з 17 по 25 серпня о 19:00, можна буде переглянути найкращі українські короткометражні стрічки останніх кількох років.

Програма кожного дня — це букет фільмів, сформований за безпосередньої участі оргкомітетів фестивалів, премій та кінопроектів: Київський Кінобукет; букет від Одеського міжнародного кінофестивалю, букет від «Сучасного українського кіно»; букет від проекту «Дивись українське»; букет від Docudays UA; букет від кінофестивалю «Відкрита ніч»; букет від Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість», а також букет «Золотої дзиґи» від Української Кіноакадемії та букет від Міжнародного кінофестивалю анімаційних фільмів КРОК. Загалом — понад 70 фільмів.

На фестиваль варто йти і за візуальним мистецтвом. Тут проходитимуть виставка українського живописця, графіка і монументаліста Олександра Дубовика «Білий Букет», художня виставка «Автопортрет з букетом», яка охоплює 55 картин, написаних 31 художником, фотопроект Кіри Кузнєцової «За п’ять хвилин до початку…» і виставка Вікторії Зубенко «Зупинись. Дивись. Мистецтво».

Куратори фестивалю продумали програму так, щоб було цікаво людям різного віку і з різним естетичним досвідом. Для батьків із малюками від народження запланований фортепіанний концерт в дві руки від проекту Baby Mozart 26 серпня о 11:00, трохи старшим дітям будуть цікавими інтерактивні програми від шведського мистецького колективу MELO (запланована також програми для дітей із аутизмом — 24 серпня о 12:00). MELO підготували і хореографічний воркшоп з пластичного танцю для людей літнього віку 22 серпня о 16:00. Варто відвідати і театралізовані екскурсії «Софією Київською» з 24 по 26 серпня.

Окремим напрямком фестивалю є бесіди під ясенем зі знаковими для української культури людьми щодня о 17:00 та 19:00.

Усі події відбуватимуться на двох основних локаціях: концерти, театральні вистави та інтерактивні програми проходитимуть просто неба – у саду «Софії Київської». А кінопокази – у камерному приміщенні музею «Золоті ворота».

Організатори події позиціонують фестиваль як подарунок місту, а відтак вхід на всі події є вільним. Гостям заходу варто буде сплатити лише за вхід до «Софії Київської» та «Золотих воріт» — 50 гривень.