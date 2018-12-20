Київ вдень і вночі: 5 сезон 60 серія

У четвер, 20 грудня в ефірі Нового каналу покажуть 60 серію 5 сезону серіаліті Київ вдень і вночі.

Дивіться 60 серію 5 сезону серіаліті Київ вдень і вночі на Lite РБК-Україна.

У день святого Миколая навіть дорослі хочуть відчути себе дітьми і отримати подарунки. Макс Сосновський, герой серіаліті Київ вдень і вночі, учасник першого сезону Топ-моделі по-українськи зізнався, як пройшов його свято.

"Мій святий Миколай живе в Могилеві-Подільському. А ви бачили, як жахливо у нас дороги чистять? Загалом, він не встиг доїхати до мене в Київ. Але пообіцяв принести класну олдскульну джинсову куртку і смугасті штани. Так що я його дуже сильно чекаю! Сподіваюся, до 31 грудня доїде. А то доведеться зустрічати Новий рік в трусах. Тому що подарунок на святого Миколая – це ще і мій святковий look", - поділився Макс.

Макс Сосновський з Києва вдень і вночі. Фото: Прес-служба Нового каналу

Любіть себе і серіаліті Київ вдень і вночі! До речі, нові епізоди чекають на вас в середу в 1:50, у четвер і п'ятницю в 1:00 та у суботу о 00:30 на Новому каналі

Раніше ми розповідали, що сталося у фіналі серіалу Київ вдень і вночі, і чим закінчилася ця заплутана історія.

Подивитися попередні серії Київ вдень і вночі можна на Lite РБК-Україна.