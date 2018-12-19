Київ вдень і вночі: 5 сезон 59 серія

У середу, 19 грудня в ефірі Нового каналу покажуть 59 серію 5 сезону серіаліті Київ вдень і вночі.

Дивіться 59 серію 5 сезону серіаліті Київ вдень і вночі на Lite РБК-Україна.

Горої з серіаліті Нового каналу розповіли про найкращих презенти, які вони знаходили під подушкою 19 грудня.

У День святого Миколая обов'язково повинні збуватися мрії. А всі слухняні діти (і не тільки діти) знаходити під подушкою подарунки від святого. Напередодні свята герої серіаліті Київ вдень і вночі (Новий канал) розповіли про кращі подарунки на День Миколи, які вони вже отримали, і тих, про яких тільки мріють.

Поліна мріяла про супергероя

Поліна з Києва вдень і вночі. Фото: Прес-служба

– У дитинстві вранці 19 грудня я завжди знаходила під подушкою різні приємні дрібниці. Зазвичай це були солодощі. А найкрутіший подарунок – маленький Batman! Я його дуже хотіла і шалено раділа, коли отримала. Справа в тому, що в той момент у одного з моїх Барбі не було Кена. Так що в той день вона нарешті знайшла своє кохання. Та ще й яку! Їй дістався не звичайний хлопець, а супергерой.

А взагалі, мені здається, що в якому б віці ми не були, подарунки – це завжди спосіб показати свою турботу і увагу. Тому не забувайте радувати своїх близьких!

Аліні дарували цукерки і різки

Аліна з Києва вдень і вночі. Фото: Прес-служба

– На День святого Миколая в дитинстві я отримувала багато різних подарунків. І цукерки, і різноманітні аксесуари, і всякі блокнотики-книжечки, але незмінним залишалося одне – ремінь або різка. Я була досить неслухняною дитиною!

Зараз мрію тільки про одне подарунок: здоров'я для всіх моїх рідних і близьких людей, а решту я зароблю сама. Ну, або Назар...

Макс Сосновський замовив "троячку" в Києві

Макс з Києва вдень і вночі. Фото: Прес-служба

– День святого Миколая – мій улюблений свято з самого дитинства. Кожен рік я писав йому листи з побажаннями. Хоча мама і лякала мене, що Миколай приходить тільки до хорошим дітям (а до мене це взагалі не ставилося), кожен рік я все одно отримував подарунки. Правда, завжди було прикро, що не можу зловити Миколу за руку.

Але чому-то святий різко перестав до мене приходити, коли я переїхав вчитися в Київ. Перші два-три роки життя в гуртожитку я все ще сподівався, що знайду вранці під подушкою подарунок. Але немає. Єдине можливе виправдання для Миколи – що наші суворі бабки-консьєржки не пускали його в общагу.

Зараз я вже не пишу листи святому, але мріяти не перестаю. Дуже хочу отримати від нього трикімнатну квартиру в Києві. Чому трикімнатну? Щоб до мене в гості могли приїжджати родичі з Могилева-Подільського та учасники Топ-моделі по-українськи і Київ вдень і вночі. І щоб там була недорога комуналка. Бажано, десь на правому березі.

Альбіна отримала найкращий подарунок від Ксюши

Альбіна з Києва вдень і вночі. Фото: Прес-служба

– У мене в родині не святкували День святого Миколая. Мама просто купувала смачні цукерки.

Тому найкращий подарунок я отримала вже дорослою. Ми з Ксюшею Авраам (екс-героїнею серіаліті Київ вдень і вночі) та іншими друзями поїхали відпочивати в Карпати. І Ксю якимось дивним чином, поки я спала, засунула мені під подушку шкарпетки, мандарини і шалено милу листівку. Я була в шоці і мало не розплакалася!

А взагалі хотіла б отримати в подарунок від святого Миколая машину! А ще – квитки на концерт Бейонсе.

Ярослава отримала від Миколая нове життя на Новому каналі

Ярослава з Києва вдень і вночі. Фото: Прес-служба

– Найкращий подарунок, який мені дарували 19 грудня, було подорож закордон. Мрію я, в принципі, про це ж. Тільки тепер до Барселони.

А кращий День святого Миколая був у мене в минулому році. Тоді я приїхала на кастинг у Київ вдень і вночі і пройшла на наступний етап. Цей момент абсолютного щастя я запам'ятаю на все життя

Семен зберігає поламаний подарунок

Семен з Києва вдень і вночі. Фото: Прес-служба

– Перше, що приходить в голову, коли я думаю про кращий подарунок на Миколая – це барабанні палички з моїм ім'ям від моєї дівчини. Палички, правда, були хрінові. Спочатку я навіть вирішив, що не буду ними грати. А просто покладу на поличку або в рамочку засуну. Але потім у мене закінчилися палички, і на один з концертів я взяв іменні. Зламалися вони на другій пісні... Було сумно. З дівчиною ми потім розлучилися. А уламки цих паличок зберігаються у мене вдома як символ наших зруйнованих відносин.

Я думаю, що якщо вже замовляти у святому Миколаю подарунок, так це має бути чимось серйозним. Коли-то я підрахував, що для безбідного життя мені потрібно 5 млн доларів. Цих грошей якраз вистачить, щоб до 80 років витрачати по 200 тисяч гривень на місяць. Так що, дорогий святий Миколай, дуже чекаю!

Настя мріє про хом'яка

Настя з Києва вдень і вночі. Фото: Прес-служба

– Я пам'ятаю свій самий нервовий День святого Миколая. Як зазвичай, 19 грудня прокинулася і першим ділом полізла під подушку. Дивлюся, а там нічого немає! Впала в ступор. Як це? Адже я добре поводилася цілий рік! Загалом, жахливо засмутилася і почала плакати. Потім прийшла мама і запитала, що мені приніс Миколай. А я: "Нічого!", – і реву. Ми почали шукати подарунок разом. Всю постіль перерили! А там порожньо. У підсумку виявилося, що мій подарунок впав під ліжко. Мама залізла туди і дістала солодощі і маленьку сумочку з «киндером» всередині. Я з'їла шоколад, а всередині жовтого яйця знайшла перстень. Потім ще довго його носила і всім хвалилась.

А ще як мені під подушку прийшов лист від святого Миколая. Там було написано, що він за мною стежить, що я дуже гарна дівчинка, і щоб продовжувала слухатися батьків. Я так загордилась, що принесла листа в школу і всім хвалилась. Навіть дала вчителю читати вголос перед усім класом.

А мрія у мене дуже проста. Я завжди хотіла отримати в подарунок хом'ячка. Коли зрозуміла, що замість святого Миколая подарунки мені вибирає мама, то навіть завела собі підроблений щоденник. В ньому я написала, що дуже-дуже хочу хом'яка. І підкинула його на чільне місце. На жаль, план не спрацював. У нас жила кішка. І мама боялася, що вона з'їсть звірятко.

Любіть себе і серіаліті Київ вдень і вночі! До речі, нові епізоди чекають на вас в середу в 1:50, у четвер і п'ятницю в 1:00 та у суботу о 00:30 на Новому каналі

Раніше ми розповідали, що сталося у фіналі серіалу Київ вдень і вночі, і чим закінчилася ця заплутана історія.

Подивитися попередні серії Київ вдень і вночі можна на Lite РБК-Україна.