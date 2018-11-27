Київ вдень і вночі: 5 сезон 46 серія

У вівторок, 27 листопада в ефірі Нового каналу покажуть 46 серію 5 сезону серіаліті Київ вдень і вночі.

Дивіться 46 серію 5 сезону серіаліті Київ вдень і вночі на Lite РБК-Україна.

Альбіна – старожил Київ вдень і вночі. Ось уже три роки (і п'ять сезонів) вся Україна стежить за життям цієї чарівної дівчини та її друзів і сусідів. І, звичайно, її, як і всіх героїв серіаліті, постійно дізнаються. Альбіна розповіла про фанатів, подарунки і хейте в соцмережах.

Про вік

- Я дуже люблю наших фанатів! І вони мені зовсім не докучають. Я читаю всі повідомлення, які пишуть мені в соцмережах. Коли тільки виходили перші сезони проекту, в основному, це були підлітки 14-15 років. Але чим далі, тим більше серед наших шанувальників дорослих людей 20-30 років.

Про сором'язливість

- Спочатку я соромилася фанатів, впізнаваності. Коли до тебе підходять і просять сфотографуватися, а ти не знаєш, як реагувати. Ну що в мені такого особливого? Мозок мені "промила" подруга. Якось ми йшли по торговому центру, я, як завжди, намагалася бути непомітною і непоміченою. А вона каже: "Альбіна, ти розумієш, що люди бачать тебе і посміхаються? Завдяки випадковій зустрічі з тобою у когось піднімається настрій. Значить, все правильно". І я перестала соромитися. Чому ні? Поступово я звикла до впізнаваності. Правда, в громадському транспорті стало їздити важче. Доводиться одягати кепку з великим козирком, щоб поменше впізнавали.

Про допомогу та таксистів

- Нещодавно сталася кумедна ситуація. Я їхала додому на таксі. Всю дорогу ми з таксистом мовчали. І вже коли я збиралася виходити і розплачуватися за таксі, він сказав: "Ні, Альбіна, я не дам вам заплатити за поїздку. У мене дружина, двоє дітей, і всі ми разом дивимося Київ вдень і вночі. Спасибі вам за вашу працю і те, що приносите нам задоволення. Можна я довезу вас безкоштовно? І взагалі, якщо потрібно буде кудись під'їхати набирайте відразу мене!". Цілий день потім я посміхалася.

Кадр із серіалу Київ вдень і вночі

Про хейтерів

- Звичайно, у мене їх повно. Скільки було всякого за ці роки! Мені досі пишуть з приводу зовнішності: мовляв, ти товста, жирна. Але я навчилася поважати і навіть любити цих людей. Адже вони витрачають свій час, щоб написати це, вони дивляться проект! І, як мінімум, роблять нам рейтинги. А ще критика, як і похвала, дуже мене мотивує.

Про шпигунів

- Серйозних переслідувань ніколи не було. Але дуже часто люди просто йдуть за нами. Коли хочуть сфотографуватися, але бояться. І так і тупотять 2-3 кілометри – іноді обганяють, потім відстають, завмирають поруч і зітхають. Спочатку було страшнувато, а тепер звикла. Я не розумію, чого соромитися. Я відкрита людина – з задоволенням сфотографуюся. Навіть поспілкуюся, якщо є хвилинка.

Кадр із серіалу Київ вдень і вночі

Про подарунки

- Дуже багато подарунків нам дарують на фан-зустрічах. Іграшки, браслети і фенечки, зроблені своїми руками, плакати, квіти! Пам'ятаю, як-то дівчинка підійшла і подарувала мені одну червону троянду і листівку, яку вона сама зробила. Було дуже приємно. Всі подарунки я складаю в спеціальну коробочку і зберігаю.

Найбільше я люблю саморобні плакати. Ми з хлопцями їх ділимо після фан-зустрічей і зберігаємо. На холодильнику в квартирі на Дніпровській (там живуть герої Київ вдень і вночі, - прим.ред.) у нас висить листівка з усіма нами, яку намалювала і подарувала одна з прихильниць.

Дивіться нові епізоди серіаліті Київ вдень і вночі з вівторка по четвер о 23:59 і щоп'ятниці о 23:40 на Новому каналі.

Раніше ми розповідали, що сталося у фіналі серіалу Київ вдень і вночі, і чим закінчилася ця заплутана історія. Також ми публікували першу серію.

Подивитися попередні серії Київ вдень і вночі можна на Lite РБК-Україна.