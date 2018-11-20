Київ вдень і вночі: 5 сезон 42 серія

У вівторок, 20 листопада в ефірі Нового каналу покажуть 42 серію 5 сезону серіаліті Київ вдень і вночі.

Дивіться 42 серію 5 сезону серіаліті Київ вдень і вночі на Lite РБК-Україна.

Настя з Києва вдень і вночі – джерело смішних історій. Пам'ятаєте, як вона з величезного відрізу тканини, яку бабуся купила собі на блузку, пошила діда труси? Доїти корову Настя теж вчилася весело. Як? Нехай сама і розповість.

"Якось я прийшла зі школи і вирішила, що саме час спробувати доїти корову, – згадує дівчина. – Бабусі вдома не було – вона пішла на город, то в магазин. Зате корова вже стояла в сараї. Я взяла відро і пішла вчитися. Було непросто! Тварина спочатку не давалося. Але в підсумку я змогла надоїти молока. І коли почула, що прийшла бабуся, на радощах схопила відро і побігла хвалитися. А я ж в сараї була. І корови там не просто живуть, вони там ще й в туалет ходять. Я підскакую бігти до бабусі, поскальзываюсь на коров'ячої коржику і плюхаюся прямо туди! Молоко розливається, я реву. Бабуся на мене, до речі, не кричала. Навпаки – довго сміялася".

Настя з серіалу Київ вдень і вночі. Фото: Прес-служба

Настя радить:

– З коровою треба спочатку поговорити! Заспокоїти її, погладити. У неї теж стрес, не тільки у вас.

– Не забудьте протерти вим'я. Молочко має бути чистим!

– Доїте ніжно!

Дивіться нові епізоди серіаліті Київ вдень і вночі з вівторка по четвер о 23:59 і щоп'ятниці о 23:40 на Новому каналі.

Раніше ми розповідали, що сталося у фіналі серіалу Київ вдень і вночі, і чим закінчилася ця заплутана історія. Також ми публікували першу серію.

Подивитися попередні серії Київ вдень і вночі можна на Lite РБК-Україна.