Київ вдень і вночі: 5 сезон 38 серія

У вівторок, 13 листопада в ефірі Нового каналу покажуть 38 серію 5 сезону серіаліті Київ вдень і вночі.

Дивіться 38 серію 5 сезону серіаліті Київ вдень і вночі на Lite РБК-Україна.

Два роки тому Паша Сергієнко дізнався, що він – прийомна дитина. Зовсім недавно він знайшов свою рідну маму і з'ясував, що Сем – його брат. А тепер Паша доведался, як від нього відмовилися рідні батьки. Вважаючи хлопця соціальним працівником, сумну правду йому розповіла рідна мати.

"Я зробила стільки помилок наробив стільки дурниць, що Бог давно повинен був би мене покарати, – схлипувала жінка. – Хоча б за те, що втратила свого сина. Ми були тоді молоді. Я завагітніла. Батьки вмовляли зробити аборт, але ми вирішили, що впораємося. І не впоралися. Довелося віддати сина в Будинок дитини. Думали, це ненадовго. Що пройде час, ми станемо на ноги і заберемо його додому. Але малюка вже встигли усиновити. Я намагалася його знайти, але ніякої інформації не отримала. Потім завагітніла Семеном. А потім з'явилася якась жінка, яка назвалася Лілією. Сказала, що вона – нова мати мого сина. Я просила її просто показати мені малюка. Вона заборонила".

Паша з серіаліті Київ вдень і вночі. Фото: Прес-служба

Потім на світ з'явився Семен. Хлопчик народився слабким, маленьким. Жінка повністю переключилася на виховання малюка.

"Потім помер мій чоловік, і я залишилася одна – без підтримки чоловіка, без первістка, – розповіла жінка. – Почала пити... Семен намагався знайти старшого брата, але в нього нічого не вийшло. І весь цей вантаж тягне мене на дно".

Навіть незважаючи на правдиву розповідь, Паша все одно не зміг признатися матері в тому, що він – її син. Правду з нього вибив форс-мажор. Жінка намагалася покінчити з собою. І, рятуючи, в нападі відчаю Паша назвав її "мамою".

Дивіться нові епізоди серіаліті Київ вдень і вночі з вівторка по четвер о 23:59 і щоп'ятниці о 23:40 на Новому каналі.

Раніше ми розповідали, що сталося у фіналі серіалу Київ вдень і вночі, і чим закінчилася ця заплутана історія. Також ми публікували першу серію.

Подивитися попередні серії Київ вдень і вночі можна на Lite РБК-Україна.