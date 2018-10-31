Київ вдень і вночі: 5 сезон 31 серія дивитися онлайн

У середу, 31 жовтня в ефірі Нового каналу покажуть 31 серію 5 сезону серіаліті Київ вдень і вночі.

Дивіться 31 серію 5 сезону серіаліті Київ вдень і вночі на Lite РБК-Україна.

П'ятий сезон серіаліті набирає обертів. І в пентхаусі на лівому березі Києва стає все гарячіше. Ярослава намагається помститися колишньому хлопцю Дружині, Аліна намагається спокусити свого начальника Назара, а Настя думає, як заробити на життя. Пристрасті, інтриги, розслідування (тут за справу беруться Альбіна та її чоловік Саша) – всього цього буде вдосталь в нових епізодах серіаліті Київ вдень і вночі на Новому каналі.

Дивіться нові епізоди серіаліті з вівторка по п'ятницю о 23:40 на Новому каналі!

Раніше ми розповідали, що сталося у фіналі серіалу Київ вдень і вночі, і чим закінчилася ця заплутана історія. Також ми публікували першу серію.

Подивитися попередні серії Київ вдень і вночі можна на Lite РБК-Україна.