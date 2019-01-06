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"Юра, ви як тюлень": Горбунов підірвав мережу пляжним фото

Lite » Подорожі 06.01.2019 - 17:43
"Юра, ви як тюлень": Горбунов підірвав мережу пляжним фото
Юрій Горбунов на відпочинку (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Шанувальники також помітили, що Горбунов трохи набрав ваги

Відомий український телеведучий, який нещодавно відправився з Катею Осадчою відпочивати до Індійського океану, поділився забавним знімком на пляжі. У мережі стали по-доброму жартувати з приводу фігури і засмаги Горбунова. Коментарі шанувальники залишили під публікацією ведучого у Instagram.

Знімок Юрій Горбунов зробив, щоб подякувати шанувальникам, за те, що вони підписуються на його сторінку в мережі. Зараз у нього понад 600 тисяч фоловерів.

"600 тисяч!!! Дякую всім вам, мої дорогі підписники!!! Ви найкращі!!!" — підписав знімок ведучий.

&quot;Юра, ви як тюлень&quot;: Горбунов підірвав мережу пляжним фото

Скріншот поста облікового запису instagram.com/gorbunovyuriy

&quot;Юра, ви як тюлень&quot;: Горбунов підірвав мережу пляжним фото

Юрій Горбунов на пляжі (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

В коментарях відзначили, що знімок Горбунова на піску викликає у шанувальників найрізноманітніші асоціації — шоколадний заєць, тюлень і навіть темношкірий чоловік.

"Пора на танці, схуднути потрібно", "Шоколадний заєць", "Юра, ви як тюлень", "Нєгр", "О, Боже, який засмаглий. Приїдеш, візьмуть за негра", – жартують шанувальники.

&quot;Юра, ви як тюлень&quot;: Горбунов підірвав мережу пляжним фото

&quot;Юра, ви як тюлень&quot;: Горбунов підірвав мережу пляжним фото

&quot;Юра, ви як тюлень&quot;: Горбунов підірвав мережу пляжним фото

&quot;Юра, ви як тюлень&quot;: Горбунов підірвав мережу пляжним фото

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/gorbunovyuriy

Нагадаємо, що раніше Осадча розбурхала мережу фото з відпочинку. Шанувальники відзначили, що телеведуча виглядає... вагітною!

Раніше дружина Юрія Горбунова похвалилася своїм першим вогненним заходом у новому році.

Відео: video.rbc.ua

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