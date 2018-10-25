Відомий ведучий назвав три міста, які має відвідати кожен українець

Фото: Мукачево (facebook.com/rielt mukachevo)

Володимир Остапчук зазначив, що в Україні чимало місць, які обов'язково потрібно побачити

Відомий український шоумен, ведучий проекту "Інспектор. Міста" Володимир Остапчук розповів, які міста варто відвідати кожному українцю. Він також зазначив, що в Україні погано розвинений внутрішній туризм.

В рамках шоу він відвідав з інспекціями шість невеликих населених пунктів: Скадовськ, Ужгород, Мукачево, Вінницю, Заліщики та Кропивницький. Володимир перевірив вибрані міста на рівень освіти та медицини, чесність еліти, якість харчування та сфери послуг.

"У нас дуже недооцінений внутрішній туризм. Але в Україні чимало місць, які обов'язково потрібно побачити. Я багато подорожував по Європі, жив у Канаді, тому можу порівнювати. Море в нашому Скадовську має настільки сильні лікувальні властивості, що одужують люди, яким лікарі взагалі не давали шансів на життя. Канадські медики відзначають професіоналізм наших українських лікарів. Рівень харчування в деяких закладах України вище, ніж у багатьох країнах Європи і, тим більше, в Канаді", — говорить Володимир Остапчук.

Фото: Володимир Остапчук (прес-служба 1+1)

Ведучий проекту вибрав серед проінспектованих населених пунктів три міста, які обов'язково повинен відвідати кожен українець, і пояснив чому.

Скадовськ

Володимира вразили лікувальні властивості моря поблизу Скадовського узбережжя, про них розповіла жінка, з якою команда проекту познайомилася на пляжі: "Ми зустріли маму з хлопчиком, який, за прогнозами лікарів, не мав шансів дожити навіть до 1 року. Жінка все кинула і щорічно почала возити сина до моря. І хлопчикові вже 14 років! Це дуже сильна історія".

Фото: Скадовськ (facebook.com/iloveskadovsk @natali_kiryahno)

Мукачево

"Сюди повинні їхати всі, хто обожнює випічку, тому що тут роблять найсмачніші штруделі. А ще в Мукачево добре продумана інфраструктура: є велосипедні доріжки, багато симпатичних ресторанчиків. А скільки сувенірів можна придбати! Але і це не все. У місті багато винограду. Завдяки особливому мікроклімату, він дуже смачний і з нього там роблять неймовірне вино", — розповів ведучий.

Фото: Мукачево (pixabay.com/Yevhen1971)

Вінниця

В це місто Володимир Остапчук радить їхати поціновувачам справжніх українських страв: "Одного разу ми з лідером гурту "ТІК" Віктором Бронюком були у Вінниці і пробували сало. Воно там дуже класне. А ще там смачний квас. Він робиться на якусь специфічну заквасці. Серйозно, поїдьте туди на квас".

Фото: Вінниця (wikipedia.org/Visem)

Під час інспекцій українських міст ведучий проекту також зустрічався з мерами, щоб оцінити "прозорість" їх роботи, а також розслідував резонансні події, про які розповіли глядачі проекту.

Нагадаємо, раніше відома українська співачка MamaRika (Анастасія Кочетова) назвала п'ять кращих місць в Україні, які, на її думку, необхідно обов'язково відвідати.

Зазначимо, що був названий список з десяти найкращих місць для туристів в 2018 році. Ці напрямки викликали найбільший інтерес іноземних туристів.

Також ми писали про те, що більше трьох місяців відомий український телеведучий Дмитро Комаров та оператор Олександр Дмитрієв провели в країні контрастів — Бразилії. На даний момент стали відомі деякі подробиці першого екстремального випуску "Світу навиворіт". Так, глядачі дізнаються, як живуть люди в найбільш дикому мегаполісі на планеті — місто Манаус, оточена джунглями столиця Амазонії. Також ви дізнаєтеся, як жителі Манауса "ділять простір" з крокодилами, анакондами та іншими небезпечними тваринами.

Відео: РБК-Україна