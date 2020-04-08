Вів якийсь голос: Ірина Білик здивувала містичною зустріччю з чоловіком

Ірина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

За словами Білик, до Аслана її "привів голос"

Ірина Білик і Аслан Ахмадов щасливі в шлюбі і виховують маленького сина. Пара також успішна, як творчий тандем. Що відбувається, коли вимикаються камери і як познайомилися, подружжя розповіло в програмі «Зірковий шлях на каналі «Україна».

Ірина Білик та її чоловік Аслан Ахмадов пам'ятають в подробицях день знайомства.

Побачивши одного разу фільм, присвячений Людмилі Гурченко, співачка вирішила познайомитися з фотографом і другом актриси.

«Мене вів якийсь голос, - зізналася Ірина Білик, - Я добре пам'ятаю дві фрази. Перша: «Він тобі потрібен». І друга: «Ти повинна його знайти».

Тому одного разу в квартирі Аслана Ахмадова пролунав телефонний дзвінок.

«Дуже хвилювалася, запиналася. Каже: «Я артистка з України і хотіла з вами зустрітися», - ділиться спогадами фотограф.

У Москві Ірина Білик зустрілася з Асланом, щоб обговорити можливість зняти кліп або влаштувати фотосесію.

За словами співачки, вона прийшла в ресторан в якомусь светрику. А ось у її майбутнього чоловіка залишився перед очима зовсім інший образ.

«На ній була червона спідниця така красива, кофта така була, і зачіска, як у Мерлін Монро», - розповів Аслан Ахмадов на каналі «Україна».

Спочатку відносини співачки і фотографа були робочими. Однак після еротичної фотосесії і появи кліпу «Девочка» Аслан зрозумів, що знайшов свою музу.

«Хоча зізнаюся, я майже не слухаю популярну музику. Тільки в тому випадку, якщо це пов'язано з моєю роботою, - сказав Аслан Ахмадов. - А Іру я слухаю».

Сьогодні пара живе на дві країни. У них гостьовий шлюб, прекрасні відносини і підростає маленький син.

Коли в розмові зайшла мова про найдорожчий презент, співачка зізналася: «Подарунок від мого чоловіка в цьому році - це фільм-концерт».