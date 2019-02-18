Дівчина-мімоза: Катя Осадча захопила фанів сонячним весняним фото

Ведуча довела, що вже готова до весни

Звездная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая недавно поразила поклонников шикарным образом, восхитила сеть очень ярким и нежным весенним снимком. На своей странице в Instagram шоувумен опубликовала фото, на котором она запечатлена на улице.

Катя позирует в черной водолазке и ярко-желтой куртке, а в руках знаменитость держит букетик мимозы. При этом она мило улыбается в объектив. Отметим, что на фото звезда экранов предстала без капли макияжа на лице.

"До весни 11 днів #веснаблизько", - прокомментировала публикацию Осадчая.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Что ж, судя по ее образу, она уже вполне готова к приходу весны. Подписчики ведущей засыпали ее комплиментами, отметив, что фото получилось чрезвычайно красивым и весенним.

"Яке сонячне фото, ви неперевершена";

"Какая нежная";

"Дівчина-весна";

"Какое солнечное фото. Весна а-ууу";

"Тёплое и нежное фото. Вы очень красива";

"Весняний настрій вміє передати";

"Весна пришла! Красотка Катерина!!!";

"Вы здесь просто как девочка, Катя. Милая...";

"Бомбезное весеннее фото. Этот желтый цвет - огонь";

"Мiмоза як мило, запахло дитинством i мамою", - пишут фолловеры артистки.

Напомним, Катя Осадчая восхитила эффектным нарядом со змеиным принтом. Знаменитая ведущая посетила некоторые показы в рамках Ukrainian Fashion Week 2019.

Мы также сообщали, что зимние каникулы Катя Осадчая и Юрий Горбунов проводили на Мальдивах, откуда телеведущая делилась яркими фото райских уголков острова.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов (видео: РБК-Украина)