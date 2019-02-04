Знаменита модель вийшла на подіум в Києві з оголеними грудьми

Фото: Аліна Байкова (instagram.com/alina_baikova)

Топ-модель Аліна Байкова відкрила показ Gasanova на Українському тижні моди

Всесвітньо відома українська супермодель Аліна Байкова, яка раніше розповіла про стосунки з Леонардо Ді Капріо, взяла участь в Ukrainian Fashion Week 2019, який стартував 1 лютого в Києві. Дівчина, яка бере участь у показах світових дизайнерів і знімається для знаменитих журналів, вийшла на подіум в рамках показу нової колекції дизайнера Gasanova.

Декількома фото Байкова поділилася на своїй сторінці в Instagram. Зазначимо, що дівчина сяяла в досить відвертому вбранні - прозорому комбінезоні з кристалів Swarovski, через який було чітко видно її груди.

Фото: Аліна Байкова (instagram.com/alina_baikova)

На першому знімку модель накинула зверху піджак, на другому ж вона зображена, коли йде по подіуму у всій красі.

Фото: Аліна Байкова (instagram.com/alina_baikova)

Відверті фото викликали у її шанувальників бурхливий захват і вони закидали Аліну компліментами.

"Красуня", "Вогонь", "Ви прекрасні", "Дуже класна", "Аліна, захват!!!", "Справжня модель!", "Аліно, ві - неймовірна!" - пишуть підписники.

Чимало також і хвалебних висловлювань англійською мовою, адже Байкова відома у всьому світі.

Нагадаємо, українська супермодель повністю оголилася на пікантному фото. Автором інтимного кадру виступив відомий фотограф Гевін О'Ніл.

До речі, Dafna May представила "метаморфози" на Ukrainian Fashion Week 2019.

А ось Elena Burenina зачепила тему поступового зменшення тілесного і духовного контакту в нашому суспільстві, презентувавши чуттєву колекцію "Feel мо".