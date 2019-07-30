Жінка-вамп: 38-річна Наталі Портман красується на обкладинці глянцю в провокаційному образі

Наталі Портман – оскароносна актриса, модель і обличчя легендарного бренду Dior. А тому отримати її собі на обкладинку мріє, мабуть, кожне глянцеве видання. Одна з останніх робіт 38-річної красуні – вереснева обкладинка британського Harper's Bazaar.

"Героїня вересневого номера, Наталі Портман, вразила нас цілим рядом відзначених нагородами вистав, від трагічної балерини до легендарної Першої леді. Читайте, коли вона зіграє нову роль безстрашного космонавта, як їй роль обличчя Dior, про історію війни її сім'ї і силу жіночого гніву", – написали на сторінці бренду в Instagram.

Наталі для відомого журналу (фото: instagram.com/bazaaruk)

На обкладинці Наталі постала в образі жінки-вамп. Незважаючи на закрите вбрання: вона приміряла золотисту сукню з принтом і вишукані перлинні сережки, лук вийшов пристрасним і яскравим. Сприяли тому і виразний макіяж з червоними губами і коричневими тінями від креативного директора по макіяжу Dior Пітера Філіпса, і стійкість, наполегливість, а також сила характеру самої Портман, які читаються в її погляді. Саме на цьому і заснований матеріал, позначений на обкладинці як "сила жінки".

Актриса демонструє бездоганну форму (фото: instagram.com/natalieportman)

Нагадаємо, нещодавно Наталі Портман розповіла про нову роль. На фестивалі Comic Con вона розповіла фанатам, що візьме участь у картині "Тор: любов і грім", де приміряє костюм супергероїні. Прем'єра фільму відбудеться 5 листопада 2021-го року. Крім Портман, в ньому знімуться Кріс Хемсворт, Тесса Томпсон та інші відомі актори.

Актриса любить блищати на світських івентах (фото: instagram.com/natalieportman)

До речі, на захід знаменитість прийшла в міні-сукні від Dior з відкритою спиною і на високих підборах, демонструючи стрункі ноги і підтягнуту фігуру. Мама двох дітей буквально світилася молодістю, свіжістю і красою. Можливо, справа в харчуванні – Наталі давно стала на шлях веганства, змінивши йому трохи лише під час вагітності. А може, просто вона задоволена своїм життям. Кар'єра, як і особисте життя актриси, яка з 2010-го року зустрічається з франко-американським танцівником і хореографом Бенжаменом Мільпьє, тільки радують.